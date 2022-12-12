Чудовий порятунок. Експериментальне лікування допомогло 13-річній дівчинці досягти ремісії лейкемії

Без цього лікування єдиним варіантом для дитини була паліативна допомога.

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2021 року в 13-річної Алісси діагностували агресивну форму лейкемії — гострий Т-клітинний лімфобластний лейкоз. Її рак крові не піддавався стандартному лікуванню. У тому числі хіміотерапії та трансплантації кісткового мозку, пише Science Alert.

У лондонській дитячій лікарні Грейт-Ормонд-Стріт (GOSH) дівчинку включили до клінічного випробування нового методу лікування, заснованого на використанні генетично модифікованих імунних клітин здорового добровольця.

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Через 28 днів рак перейшов у стадію ремісії, у результаті лікарі змогли провести повторну операцію з пересадки кісткового мозку, необхідну для відновлення імунної системи. Через пів року 13-річна Алісса почувається добре й сьогодні перебуває вдома в Лестері, що в Центральній Англії, де отримує необхідний подальший догляд.

За словами представника лондонської дитячої лікарні Роберт К'єза, покращення стану 13-річної Алісси є "дуже чудовим", хоча медикам усе ще необхідно відслідковувати й підтверджувати її нинішній стан.

Зазначимо, що гострий лімфобластний лейкоз є одним із найпоширеніших видів раку в дітей. Захворювання вражає клітини імунної системи (В і Т-клітини), які борються з вірусами та захищають імунну систему.

За словами К'єза, Алісса стала першим відомим пацієнтом, якому дали Т-клітини з відредагованою основою, що включають перетворення букв коду ДНК, які містять інструкції для певного білка.

Ще у 2015 році дослідники з GOSH і Університетського коледжу Лондона розробили використання відредагованих Т-клітин для лікування В-клітинного лейкозу.

Однак під час використання цього методу для лікування інших типів лейкемії дослідники зіткнулися з тим, що Т-клітини, спрямовані на розпізнавання й атаку ракових клітин, зрештою знищували одна одну в процесі виробництва. У результаті вчені внесли кілька додаткових змін ДНК у клітинах із редагованою основою — у результаті вони змогли націлюватися на ракові клітини та більше не знищували одна одну.

За словами імунолога-консультанта GOSH Васіма Касіма, це експериментальне лікування є найскладнішою клітинною інженерією з усіх наявних, яка відкриває шляхи до інших нових методів лікування.

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