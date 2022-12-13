Языческий праздник или день рождения Иисуса: почему Рождество празднуют 25 декабря

Сегодня многие (но не все) христиане празднуют Рождество 25 декабря. Но учитывая, что дата рождения Иисуса Христа достоверно неизвестна, почему избран именно этот день?

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Есть две основные теории относительно того, почему Рождество празднуют 25 декабря, сообщает Live Science. Одна, которую иногда называют гипотезой "истории религии", предполагает, что Рождество вытеснило один или несколько языческих праздников. Другая теория, которую часто называют гипотезой "вычисления", предполагает, что ранние христиане использовали определенную форму расчета, чтобы прийти к 25 декабря как дню рождения Иисуса.

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В действительности обе теории могут иметь зерно правды. "Эти две гипотезы не исключают друг друга", — пишет Карл Нотхафт, сотрудник колледжа All Souls Оксфордского университета, чьи исследования рассматривают историю астрономии и хронологии.

Две теории

Неясно, когда и почему некоторые христиане начали праздновать рождение Иисуса 25 декабря.

Древние записи свидетельствуют, что 25 декабря в Римской империи проводился праздник, посвященный Солу Инвиктусу, богу Солнца, что повышает вероятность того, что Рождество заменило его. В середине декабря проходил языческий фестиваль под названием Сатурналии, который длился несколько дней.

Однако есть некоторые проблемы с этой так называемой теорией истории религии: христиане, возможно, праздновали день рождения Иисуса 25 декабря до того, как был создан праздник Сол Инвиктус, как сообщает Пол Брэдшоу, почетный профессор теологии в Университете Нотр-Дам, в своей статье, опубликован в книге "Оксфордский справочник Рождества".

Нотхафт согласился. "Многое зависит от того, когда 25 декабря стало днем римского праздника. "Мы слишком мало знаем об этом празднике, чтобы делать уверенные заявления", — сказал ученый. Существует также вопрос о том, был ли этот праздник достаточно значим для первых христиан, чтобы отнести рождение Иисуса по сей день.

Другая теория, гипотеза вычисления, основывается на идее, что ранние христиане исчисляли день рождения Иисуса, добавляя девять месяцев до дня, который они сочли зачатием Иисуса. Одной из возможностей является то, что некоторые ранние христиане считали, что день распятия Иисуса прошел 25 марта, и они добавили девять месяцев, чтобы получить 25 декабря. Это означает, что ранние христиане считали дату распятия Иисуса датой зачатия, отметил Брэдшоу.

Одним из доказательств этой гипотезы является надпись третьего века на статуе, которая дает расчеты, когда следует праздновать Пасху, и содержит надпись, что Иисус был распят 25 марта 29 года, написал Брэдшоу в своей статье. Ученые склонны думать, что умерший в возрасте 33 лет Иисус родился около 4 года до нашей эры.

Проблема с гипотезой вычислений состоит в том, что непонятно почему ранние христиане связывали 25 марта как дату распятия и зачатия Иисуса, написал Брэдшоу.

"Существует неопределенность по обеим теориям, но я считаю, что гипотеза вычислений имеет небольшое преимущество", — сказал Брэдшоу Live Science в электронном письме.

Вполне возможно, что обе теории верны, сказал Нотхафт. "Я склонен признать, что традиция датировать рождение Христа 25 декабря имеет корни, уходящие по крайней мере в начало 3 века", — сказал он. "Если это так, то некая версия гипотезы вычислений вместе с христианской солнечной символикой предлагает лучшее объяснение того, почему возникла эта традиция".

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