Язичницьке свято чи день народження Ісуса: чому Різдво святкують 25 грудня

Сьогодні багато (але не всі) християни святкують Різдво 25 грудня. Але враховуючи, що дата народження Ісуса Христа достовірно невідома, чому обрано саме цей день?

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Існують дві основні теорії щодо того, чому Різдво святкують 25 грудня, повідомляє Live Science. Одна, яку іноді називають гіпотезою "історії релігії", припускає, що Різдво витіснило одне або кілька язичницьких свят. Інша теорія, яку часто називають гіпотезою "обчислення", припускає, що ранні християни використовували певну форму розрахунку, щоб прийти до 25 грудня як дня народження Ісуса.

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Насправді обидві теорії можуть мати зерно правди. "Ці дві гіпотези не виключають одна одну", — пише Карл Нотхафт, співробітник коледжу All Souls Оксфордського університету, чиї дослідження розглядають історію астрономії та хронології.

Дві теорії

Неясно, коли саме і чому деякі християни почали святкувати народження Ісуса 25 грудня.

Стародавні записи свідчать про те, що 25 грудня в Римській імперії проводилося свято, присвячене Солу Інвіктусу, богу Сонця, що підвищує ймовірність того, що Різдво замінило його. У середині грудня відбувався язичницький фестиваль під назвою Сатурналії, який тривав кілька днів.

Проте є деякі проблеми з цією так званою теорією історії релігії: християни, можливо, святкували день народження Ісуса 25 грудня до того, як було створено свято Сол Інвіктус, як повідомляє Пол Бредшоу, почесний професор теології в Університеті Нотр-Дам, у своїй статті, опублікованій у книзі "Оксфордський довідник Різдва".

Нотхафт погодився. "Багато залежить від того, коли 25 грудня стало днем римського свята. "Ми занадто мало знаємо про це свято, щоб робити впевнені заяви", — сказав науковець. Існує також питання про те, чи це свято було достатньо значущим для перших християн, щоб віднести народження Ісуса до цього дня.

Інша теорія, гіпотеза обчислення, базується на ідеї, що ранні християни обчислювали день народження Ісуса, додаючи дев’ять місяців до дня, який вони вважали зачаттям Ісуса. Однією з можливостей є те, що деякі ранні християни вважали, що день розп’яття Ісуса стався 25 березня, і вони додали дев’ять місяців, щоб отримати 25 грудня. Це означає, що ранні християни вважали дату розп’яття Ісуса датою зачаття, зазначив Бредшоу.

Одним із доказів цієї гіпотези є напис третього століття на статуї, який дає розрахунки, коли слід святкувати Великдень, і містить напис про те, що Ісус був розп’ятий 25 березня 29 року, написав Бредшоу у своїй статті. (Вчені схильні думати, що Ісус, який помер у віці 33 років, народився близько 4 року до нашої ери).

Проблема з гіпотезою обчислень полягає в тому, що незрозуміло, чому ранні християни пов’язували 25 березня як дату розп’яття і зачаття Ісуса, написав Бредшоу.

"Існує невизначеність щодо обох теорій, але я вважаю, що гіпотеза обчислень має невелику перевагу", — сказав Бредшоу Live Science в електронному листі.

Цілком можливо, що обидві теорії правильні, сказав Нотхафт. "Я схильний визнати, що традиція датувати народження Христа 25 грудня має коріння, що сягає принаймні початку 3 століття", — сказав він. "Якщо це так, то якась версія гіпотези обчислень разом із християнською сонячною символікою пропонує найкраще пояснення того, чому виникла ця традиція".

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