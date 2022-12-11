В Україну привезли Вифлеємський вогонь миру (фото)

До церемонії запалення вогню миру приєдналися українські прикордонники, словацькі та українські скаути, а також військовий капелан.

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У неділю, 11 грудня, словацькі скаути привезли до України Вифлеємський вогонь миру. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Відомо, що цього року Вифлеємський вогонь прибув спочатку до Відня — столиці Австрії — а потім його було передано до прикордонного пункту пропуску між Словаччиною та Україною "Малий Березний — Убля". Там святиню із рук скаутів прийняли українські прикордонники.

[ + – ] Українські скаути та прикордонники приймають Вифлеємський вогонь Фото: ГПСУ

"Безпосередньо на державному кордоні запалили свічки та лампадки від вогню, доставленого скаутами з Відня", — йдеться у повідомленні ДПСУ.

До церемонії запалення вогню миру приєдналися також українські скаути та військовий капелан Чопського прикордонного загону.

[ + – ] Скаути передали вогонь миру з Вифлеєму в Україну Фото: ГПСУ

"Він (капелан, — ред.) подбає про те, щоб він (Вифлеємський вогонь, — ред.) спалахнув у всіх прикордонних підрозділах", — розповіли в пресслужбі українських прикордонників.

[ + – ] Військовий капелан запалює Вифлеємський вогонь миру у прикордонному пункті пропуску на Закарпатті Фото: ГПСУ

Передача Вифлеємського вогню: що відомо про цю традицію

Вифлеємський вогонь миру — це міжнародна щорічна скаутська акція до святкування Різдва Христового, яка полягає у поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа.

Акцію розпочато 1986 року Австрійською телерадіокомпанією як благодійну — донести світло із символічного місця народження Ісуса Христа тим, хто святкує Різдво поза домом — у лікарнях, дитячих будинках.

В Україні з 1999 року вогонь, що символізує мир, любов і добро, що символічно поєднує всіх українців, поширюють пластуни — українські скаути. Щороку пластуни передають Вифлеємський вогонь миру громадам міст, лікарням, школам, притулкам, державним установам по всій Україні.

Нагадаємо, рік тому українські полярники доставили на станцію "Академік Вернадський" вогонь миру. Відомо, що вогонь було доставлено з Вифлеєму до Австрії, а звідти до Польщі, де його передали українцям.

Також Фокус писав про те, що, незважаючи на нестабільну ситуацію у світі, у квітні 2022 благодатний вогонь зійшов у храмі Гробу Господнього в Єрусалимі. Грецький Патріарх Феофіл III виніс із каплиці дві свічки, за допомогою яких вогонь передали до всіх православних церков світу.