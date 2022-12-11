В Украину привезли Вифлеемский огонь мира (фото)

К церемонии зажжения огня мира присоединились украинские пограничники, словацкие и украинские скауты, а также военный капеллан.

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В воскресенье, 11 декабря, словацкие скауты привезли в Украину Вифлеемский огонь мира. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Известно, что в этом году Вифлеемский огонь прибыл сначала в Вену — столицу Австрии — а потом был передан в пограничный пункт пропуска между Словакией и Украиной "Малый Березный – Убля". Там святыню из рук скаутов приняли украинские пограничники.

[ + – ] Украинские скауты и пограничники принимают Вифлеемский огонь Фото: ГПСУ

"Непосредственно на государственной границе зажгли свечи и лампадки от огня, доставленного скаутами из Вены", — говорится в сообщении ГПСУ.

К церемонии зажжения огня мира присоединились также украинские скауты и военный капеллан Чопского пограничного отряда.

[ + – ] Скауты передали огонь мира из Вифлеема в Украину Фото: ГПСУ

"Он (капеллан, — ред.) позаботится о том, чтобы он (Вифлеемский огонь, — ред.) воспламенился во всех пограничных подразделениях", — рассказали в пресс-службе украинских пограничников.

[ + – ] Военный капеллан зажигает Вифлеемский огонь мира в пограничном пункте пропуска на Закарпатье Фото: ГПСУ

Передача Вифлеемского огня: что известно об этой традиции

Вифлеемский огонь мира — это международная ежегодная скаутская акция к празднованию Рождества Христова, которая заключается в распространении символического огня, зажженного на месте рождения Иисуса Христа.

Акция начата в 1986 году Австрийской телерадиокомпанией как благотворительная акция — донести свет с символического места рождения Иисуса Христа тем, кто празднует Рождество вне дома — в больницах, детских домах.

В Украине с 1999 года огонь, символизирующий мир, любовь и добро, символически объединяющий всех украинцев, распространяют пластуны — украинские скауты. Каждый год пластуны передают Вифлеемским огонь мира общинам городов, больницам, школам, приютам, государственным учреждениям по всей Украине.

Напомним, год назад украинские полярники доставили на станцию "Академик Вернадский" огонь мира. Известно, что огонь был доставлен из Вифлеема в Австрию, а оттуда — в Польшу, где его передали украинцам.

Также Фокус писал о том, что, несмотря на нестабильную ситуацию в мире, в апреле 2022 года благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Греческий Патриарх Феофил III вынес из часовни две горящие свечи, с помощью которых огонь передали во все православные церкви мира.