Секрет долголетия. Названа черта характера, позволяющая дожить до глубокой старости

Исследователи считают, что всего одна черта нашего характера позволяет существенно увеличить шансы на долгую жизнь.

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Десятилетиями ученые пытаются раскрыть "секрет долголетия". И, похоже, новое исследование проливает свет на эту тайну — исследователи предполагают, что всего одна черта нашего характера в ответе за наше долголетие, пишет PSY Blog.

По словам автора исследования доктора Левина Ли, ученым многое известно о факторах риска заболеваний и преждевременной смерти, однако наши познания о том, как продлить жизнь и улучшить ее качество весьма скудны. Именно поэтому в новом исследовании они с коллегами сосредоточились на поисках психосоциальных факторов, которые бы могли способствовать здоровому старению.

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По словам ученых, данное исследование играет важное значение для общественного здравоохранения, поскольку оно может помочь увеличить среднюю продолжительность жизни человека.

В общей сложности в исследовании приняли участие более 70 тысяч человек, чей оптимизм и общее состояние отслеживалось в течение 30 лет. Ученые обнаружили, что самые оптимистичные люди в среднем живут на 15% дольше, а их шансы дожить до 85 лет выше на 50-70%, чем у менее оптимистичных людей.

По словам соавтора исследования доктора Лауры Кубзански, такие результаты могут быть связаны с тем, что оптимисты, как правило, ведут более здоровый образ жизни, а также более эффективны в борьбе со стрессом.

Более ранние исследования показали, что оптимисты способны регулировать свои эмоции и поведение, а также они более эффективно восстанавливаются после стрессов и трудностей.

Впрочем, если вы по жизни не такой уж оптимист, не стоит отчаиваться. Ученые уверены, что есть некое упражнение, способное развить ваш оптимизм. Для этого исследователи рекомендуют визуализировать себя с лучшей стороны — не стоит считать, что данное упражнение для фантазии, ученые предупреждают, что визуализация должна оставаться реалистичной.

Например, ученые предлагают виуализировать свое будущее, в котором все сложилось бы хорошо, а все, что мы задумали получилось бы. То есть, фактически вы представляете, как вы достигли своих реалистичных целей, которые ранее поставили перед собой. После этого, для закрепления необходимо записать визуализацию на бумаге.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, что продолжительность жизни зависит от счастья.