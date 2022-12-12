Секрет довголіття. Названо рису характеру, що дозволяє дожити до глибокої старості

Дослідники вважають, що лише одна риса нашого характеру дозволяє суттєво збільшити шанси на довге життя.

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Десятиліттями вчені намагаються розкрити "секрет довголіття". І, схоже, нове дослідження проливає світло на цю таємницю — дослідники припускають, що лише одна риса нашого характеру відповідає за наше довголіття, пише PSY Blog.

За словами автора дослідження доктора Левіна Лі, вченим багато що відомо про фактори ризику захворювань та передчасної смерті, проте наші пізнання про те, як продовжити життя та покращити його якість дуже мізерні. Саме тому в новому дослідженні вони з колегами зосередилися на пошуках психосоціальних факторів, які могли б сприяти здоровому старінню.

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За словами вчених, це дослідження відіграє важливе значення для охорони здоров'я, оскільки воно може допомогти збільшити середню тривалість життя людини.

Загалом у дослідженні взяли участь понад 70 тисяч осіб, чий оптимізм та загальний стан відстежувалися протягом 30 років. Вчені виявили, що найоптимістичніші люди в середньому живуть на 15% довше, а їхні шанси дожити до 85 років вище на 50-70%, ніж у менш оптимістичних людей.

За словами співавтора дослідження доктора Лаури Кубзанські, такі результати можуть бути пов'язані з тим, що оптимісти зазвичай ведуть здоровіший спосіб життя, а також ефективніші у боротьбі зі стресом.

Більш ранні дослідження показали, що оптимісти здатні регулювати свої емоції та поведінку, а також вони більш ефективно відновлюються після стресів та труднощів.

Втім, якщо ви по життю не такий вже оптиміст, не варто зневірятися. Вчені впевнені, що є певна вправа, здатна розвинути ваш оптимізм. Для цього дослідники рекомендують візуалізувати себе з кращого боку — не варто вважати, що ця вправа для фантазії, вчені попереджають, що візуалізація повинна залишатися реалістичною.

Наприклад, вчені пропонують віуалізувати своє майбутнє, в якому все склалося б добре, а все, що ми задумали, вийшло б. Тобто фактично ви уявляєте, як ви досягли своїх реалістичних цілей, які раніше поставили перед собою. Після цього для закріплення необхідно записати візуалізацію на папері.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, що тривалість життя залежить від щастя.