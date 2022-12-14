Небольшая хитрость. Ученые нашли необычный способ замедлить рост раковой опухоли

Исследование показывает, что определенный род деятельность увеличивает количество белков, борющихся с раком.

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О том, что физические упражнения являются залогом крепкого здоровья и имеют широкий спектр преимуществ известно уже давно. Но, похоже, ученые обнаружили еще полезное свойство занятий спортом — они весьма эффективны в борьбе с распространением рака, пишет New Atlas.

Новое исследование австралийских ученых предполагает, что во время физических упражнений увеличивается количество белков, направленных на борьбу с раком. И речь не идет о комплексе, польза будет даже от одной.

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В исследовании группы ученых из Университета Эдит Коуэн в Австралии приняли участие 10 мужчин с раком простаты. Им предложили пройти 12-недельную программу упражнений. По окончанию программы исследователи обнаружили, что у реципиентов значительно выше уровень миокинов в крови — белков, которые вырабатываются скелетными мышцами, подавляют рост опухоли и запускают ряд других противораковых процессов в организме.

Исследователи приняли решение дополнительно изучить миокины. 9 пациентов с поздней стадией рака предстательной железы выполнили одну 34-минутную тренировку на велотренажере. Ученые взяли образцы их крови непосредственно до тренировки, сразу по ее окончанию и еще через полчаса после.

Результаты показали, что в крови пациентов, взятой сразу после тренировки, наблюдался повышенный уровень миокинов. Также результаты анализа показали, что уровень этих белков пришел в норму спустя 30 минут после тренировки и соответствовал результатам до ее начала.

Позже ученые изучили белки в лаборатории, поместив их к клеткам рака предстательной железы — оказалось, что миокины подавляют рост опухоли на 17%. По словам руководителя исследования профессора Роба Ньютона, полученные результаты помогают понять, почему у пациентов с раком, которые занимаются спортом, заболевание прогрессирует медленнее.

Ученые отмечают, что еще предстоит проделать большую работу, однако результаты исследования обнадеживающие. Пока исследователи не могут назвать точную продолжительность тренировки, которая необходима пациентам, но предполагают, что это чуть более 20 минут ежедневной физической активности, направленной на рост мышц.

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