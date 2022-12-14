Невелика хитрість. Вчені знайшли незвичайний спосіб уповільнити ріст ракової пухлини

Дослідження показує, що певний рід діяльності збільшує кількість білків, що борються з раком.

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Про те, що фізичні вправи є запорукою міцного здоров'я та мають широкий спектр переваг, відомо вже давно. Але, схоже, вчені виявили ще корисну властивість занять спортом — вони дуже ефективні у боротьбі з поширенням раку, пише New Atlas.

Нове дослідження австралійських вчених припускає, що під час фізичних вправ збільшується кількість білків, спрямованих на боротьбу з раком. І не йдеться про комплекс, користь буде навіть від однієї.

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У дослідженні групи вчених з Університету Едіт Коуен в Австралії взяли участь 10 чоловіків із раком простати. Їм запропонували пройти 12-тижневу програму вправ. Після закінчення програми дослідники виявили, що у реципієнтів значно вищий рівень міокінів у крові — білків, які виробляються скелетними м'язами, пригнічують ріст пухлини та запускають низку інших протиракових процесів в організмі.

Дослідники вирішили додатково вивчити міокіни. 9 пацієнтів з пізньою стадією раку передміхурової залози виконали одне 34-хвилинне тренування на велотренажері. Вчені взяли зразки їхньої крові безпосередньо до тренування, відразу після її закінчення і ще через пів години після.

Результати показали, що у крові пацієнтів, взятої відразу після тренування, спостерігався підвищений рівень міокінів. Також результати аналізу показали, що рівень цих білків прийшов у норму через 30 хвилин після тренування та відповідав результатам до її початку.

Пізніше вчені вивчили білки в лабораторії, помістивши їх до клітин раку передміхурової залози — виявилося, що міокіни пригнічують пухлину на 17%. За словами керівника дослідження професора Роба Ньютона, отримані результати допомагають зрозуміти, чому у пацієнтів із раком, які займаються спортом, захворювання прогресує повільніше.

Вчені відзначають, що ще потрібно зробити велику роботу, проте результати дослідження обнадійливі. Поки що дослідники не можуть назвати точну тривалість тренування, яка необхідна пацієнтам, але припускають, що це трохи більше ніж 20 хвилин щоденної фізичної активності, спрямованої на зростання м'язів.

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