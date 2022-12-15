Рождественская тайна. Действительно ли Санта Клаус покоится в городе-призраке в Ирландии

Лишь в 20 минутах езды к югу от города Килкенни, Ирландия, находится заброшенная средневековая деревня, которая, по слухам, скрывает таинственную рождественскую легенду.

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Среди зеленых холмистых пастбищ, усеянных овцами, и кладбища с могилами, датированными 13 веком, возносятся руины церкви Святого Николая. Среди тех, кто здесь вечно покоится — первые жители имения, прихожане церкви и — по местной легенде — Святой Николай Мирликийский. Да, тот самый Святой Николай, вдохновивший Санта Клауса, пишет BBC.

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Сегодня О'Коннели являются владельцами и единственными живыми жителями парка Джерпойнт, безлюдного средневекового городка 12 века площадью 120 акров, расположенного в 20 км к югу от города Килкенни, Ирландия. Считается, что поселения (прежнее название Ньютаун Джерпойнт) основали норманны, прибывшие в Ирландию около 1160 н.э. Считается, что город преуспевал до 15 века, однако к 17 веку жители города исчезли, вероятно, из-за сочетания жестоких нападений и чумы.

Однако почему место покоя Святого Николая оказалось в городе-призраке, превращенном в частную ферму, остается загадкой.

Владельцы фермы считают, что по легенде оно всегда было здесь, на месте украшенного каменного надгробия на церковном кладбище. Там изображена фигура стоящего мужчины, сложившего руки так, чтобы это указывало на доброту и милосердие погребенного человека.

Для выросших, получая подарки от Санты Клауса, Криса Крингла, Деда Мороза и Святого Ника и многих других персонажей, символизм, конечно, не требует особых объяснений. Хотя Санта Клаус существует в сердцах верующих, человек, вдохновивший эти легендарные фигуры, был смертным человеком, святым Николаем Мирликийским.

Сначала Николай был мальчиком-сиротой, родившимся в древнеримском городе Патара и отдавший свое наследие нуждающимся, больным и бедным. Позже он стал епископом Мира, который сейчас является частью современной Турции; присутствовал на Никейском соборе 325 года, провозгласившего Иисуса сыном Божьим. Он умер 6 декабря 343 года, а похоронили его в Мире, однако точное местонахождение тела Святого Николая и сегодня продолжает озадачивать ученых.

[ + – ] Хотя Санта Клаус существует в сердцах верующих, человек, вдохновивший эти легендарные фигуры, был смертным человеком, святым Николаем Мирликийским. Фото: Peter Horree/Alamy

Одни считают, что его могила находится под полом церкви Святого Николая в Анталии, Турция. Другие утверждают, что его тело похитили и перенесли в Бари, Италия, где оно покоится под Базиликой Святого Николая. Существует мнение, что его мощи похитили, а затем продали, обменяли или подарили людям и церквям по всему миру.

Однако существует легенда о двух рыцарях, которые во время своей миссии забрали мощи святого с собой в Ирландию, где они оказались в церкви Святого Николая в Ньютауне Джерпоинте, а впоследствии их похоронили на церковном кладбище.

[ + – ] Однако существует легенда о двух рыцарях, которые во время своей миссии унесли мощи святого с собой в Ирландию, где они оказались в церкви Святого Николая в Ньютауне Джерпоинт, а впоследствии их похоронили на церковном кладбище. Фото: SJ Velasquez

Однако это место пока не исследовали. И, по словам семейства О'Коннелов, раскапывать погребения не планируют, ведь они верят, что там похоронены мощи святого. Мэйв О'Коннел считает то, что там есть надгробие, то есть много работы пошло на его изготовление, поэтому очевидно, что люди достаточно приложили силы, чтобы обозначить это место. "Вы бы не поставили массивную резную статую просто так. Вы знаете, что здесь что-то должно быть", — добавила она.

Исследователи признают, что никто не может знать, что похоронено под каменной статуей, не раскопав погребение. Торговля святыми реликвиями была довольно сложной проблемой с тех пор, как люди и артефакты считаются священными. Части тел святых находят свой путь по всему миру, но единственный способ подтвердить их подлинность – это сравнить образцы ДНК с другими подтвержденными реликвиями.

Поэтому трудно окончательно доказать, похоронен ли Санта в Ирландии или нет.

[ + – ] Однако О'Коннелы выбирают верить, что Святой Николай похоронен на их земле Фото: Carol Di Rienzo Cornwell/Alamy

Однако О'Коннеллы выбирают верить. Как и примерно 10 000 туристов, ежегодно посещающих могилу Святого Николая в парке Джерпойнт. Несмотря на то, что сам парк формально не работает, можно заказать частные экскурсии при наличии свободных мест.

Ранее Фокус писал, почему Рождество празднуют 25 декабря.

Также археологи уверены, что нашли настоящую гробницу Святого Николая. Оказывается, она находится в Турции.