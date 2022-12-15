Різдвяна таємниця. Чи дійсно Санта Клаус спочиває в місті-примарі в Ірландії

Лише за 20 хвилин їзди на південь від міста Кілкенні, Ірландія, знаходиться покинуте середньовічне село, яке, за чутками, приховує таємничу різдвяну легенду.

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Серед зелених горбистих пасовищ, всіяних вівцями, і кладовища з могилами, датованими 13 століттям, підносяться руїни церкви Святого Миколая. Серед тих, хто тут вічно спочиває — перші мешканці маєтку, парафіяни церкви й — за місцевою легендою — Святий Миколай Мирлікійський. Так, той самий Святий Миколай, який надихнув Санта Клауса, пише BBC.

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Сьогодні О'Коннели є власниками і єдиними живими мешканцями парку Джерпойнт, безлюдного середньовічного містечка 12-го століття площею 120 акрів, розташованого за 20 км на південь від міста Кілкенні, Ірландія. Вважається, що поселення (колишня назва Ньютаун Джерпойнт) заснували нормани, які прибули до Ірландії близько 1160 року н.е. Вважається, що місто процвітало до 15 століття, однак до 17 століття мешканці міста зникли, ймовірно, через поєднання жорстоких нападів і чуми.

Однак чому місце спочинку Святого Миколая опинилося в місті-привиді, перетвореному на приватну ферму, залишається загадкою.

Власники ферми вважають, що за легендою воно завжди було тут, на місці прикрашеного кам'яного надгробка на церковному кладовищі. Там зображена фігура чоловіка, який стояв, склавши руки так, щоб це вказувало на доброту та милосердя похованої людини.

Для тих, хто виріс, отримуючи подарунки від Санти Клауса, Кріса Крінґла, Діда Мороза і Святого Ніка та багатьох інших персонажів, символізм, звичайно, не потребує особливих пояснень. Хоча Санта Клаус існує в серцях тих, хто в нього вірить, людина, яка надихнула ці легендарні постаті, була смертною людиною, святим Миколаєм Мирлікійським.

Спочатку Миколай був хлопчиком-сиротою, який народився в давньоримському місті Патара і віддав свій спадок нужденним, хворим і бідним. Пізніше він став єпископом Мири, яка зараз є частиною сучасної Туреччини; був присутній на Нікейському соборі 325 року, який проголосив Ісуса сином Божим. Він помер 6 грудня 343 року, а поховали його у Мирі, однак точне місцезнаходження тіла Святого Миколая і сьогодні продовжує спантеличувати науковців.

[ + – ] Хоча Санта Клаус існує в серцях тих, хто в нього вірить, людина, яка надихнула ці легендарні постаті, була смертною людиною, святим Миколаєм Мирлікійським Фото: Peter Horree/Alamy

Одні вважають, що його могила знаходиться під підлогою церкви Святого Миколая в Анталії, Туреччина. Інші стверджують, що його тіло викрали та перенесли в Барі, Італія, де воно спочиває під Базилікою Святого Миколая. Існує думка, що його мощі викрали, а потім продали, обміняли чи подарували людям і церквам по всьому світі.

Однак існує легенда про двох лицарів, які під час своєї місії забрали мощі святого з собою в Ірландію, де вони опинилися в церкві Святого Миколая в Ньютауні Джерпоінт, а згодом їх поховали на церковному кладовищі.

[ + – ] Однак існує легенда про двох лицарів, які під час своєї місії забрали мощі святого з собою в Ірландію, де вони опинилися в церкві Святого Миколая в Ньютауні Джерпоінт, а згодом їх поховали на церковному кладовищі Фото: SJ Velasquez

Однак це місце поки не дослідили. І, за словами сімейства О'Коннелів, розкопувати поховання не планують, адже вони вірять, що там поховані мощі святого. Мейв О'Коннел вважає те, що там є надгробок, тобто багато роботи пішло на його виготовлення, тож очевидно, що люди достатньо доклали сили, щоб позначити це місце. "Ви б не поставили масивну різьблену статую просто так. Ви знаєте, що тут щось таки має бути", — додала вона.

Дослідники визнають, що ніхто не може знати, що поховано під кам'яною статуєю, не розкопавши поховання. Торгівля святими реліквіями була досить складною проблемою відтоді, як люди і артефакти вважаються священними. Частини тіл святих знаходять свій шлях по всьому світу, але єдиний спосіб підтвердити їх автентичність — це порівняти зразки ДНК з іншими підтвердженими реліквіями.

Через це важко остаточно довести, чи похований Санта в Ірландії, чи ні.

[ + – ] Однак О'Коннели обирають вірити, що Святий Миколай похований на їхній землі Фото: Carol Di Rienzo Cornwell/Alamy

Однак О'Коннели обирають вірити. Як і приблизно 10 000 туристів, які щороку відвідують могилу Святого Миколая в парку Джерпойнт. Попри те, що сам парк формально не працює, тут можна замовити приватні екскурсії за наявності вільних місць.

Раніше Фокус писав, чому Різдво святкують 25 грудня.

Також археологи впевнені, що знайшли справжню гробницю Святого Миколая. Виявляється, вона знаходиться в Туреччині.