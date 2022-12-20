Восстание Маккавеев. Находка в Иудейской пустыне подтвердила известную историю из Библии

В пещере в Иудейской пустыне найден деревянный ящик с 15 серебряными монетами времен правления Антиоха IV — греческого царя, запретившего многие традиционные еврейские обряды. Эксперты полагают, что владелец спрятал свое богатство перед тем, как пойти на войну.

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Открытие тайника серебряных монет в возрасте 2200 лет со времен империи Селевкидов предоставило первые доказательства из Иудейской пустыни в поддержку библейского рассказа о восстании Маккавеев. Восстание описано в Первой и Второй книгах Маккавеев, входящих в греческий Ветхий Завет, или Септуагинты, а также Вульгаты — латинской Библии, которую использует Римско-католическая церковь, сообщает издание Express.

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Во время этого восстания, которое произошло между 167-141 гг. до н.э., воины-повстанцы выступили против широкого эллинистического влияния и указов, призывавших к подавлению еврейских религиозных обрядов.

Сокровище, стоимостью около 30 000 шекелей (более 7 100 фунтов стерлингов) по современному курсу, археологи обнаружили в пещере Мураббаат, расположенной на территории природного заповедника Дарагех-Стрим близ Мертвого моря, еще в мае этого года.

Монеты – всего их было 15 – нашли в уникальном деревянном ящике, выложенном кусками овечьей шерсти, покрытой большим куском пурпурной шерстяной ткани, а сверху слоем земли и мелких камней.

Монеты, исследованные в лаборатории Управления древностей Израиля, оказались серебряными тетрадрахмами, каждая стоимостью четыре драхмы, отчеканенных по приказу Птолемея VI Филометра.

Птолемей VI был царем древнегреческого государства Птолемеев в 180-164 гг. до н.э., а затем снова в 163-145 гг. до н.э. Он правил тогда, когда его дядя, Антиох IV Эпифан, прозванный в еврейской традиции "нечестивым", правил империей Селевкидов, в состав которой входила Иудея.

По мнению исследователей, три древнейшие монеты, найденные в ящике, отчеканены либо в 176, либо в 175 году до н.э., а самая поздняя — либо в 171, либо в 170 году до н.э.

Исходя из последних дат, эксперты считают, что клад, вероятнее всего, спрятали в начале или непосредственно перед событиями восстания Маккавеев.

[ + – ] Сокровище, скорее всего, спрятали в начале или непосредственно перед событиями восстания Маккавеев Фото: Yaniv Berman / Israel Antiquities Authority

Как описано в первой книге Маккавеев, группы евреев убегали в тайники в пустыне, чтобы избежать наложенных на них указов.

Там сказано: "И пошли многие искавшие правды и справедливости в пустыню, чтобы поселиться там: они, сыновья их, жены их и скот их, потому что зло тяжко давило на них".

И возвестили царскую старшину и войско в Иерусалиме в городе Давидовом, что люди, отвергшие царское повеление, пошли к тайникам в пустыне.

Многие преследовали их и догнали, расположились станом напротив них и приготовились к бою с ними в субботу… и они погибли вместе с женами, детьми и скотом, около тысячи человек".

[ + – ] Как описано в первой книге Маккавеев, группы евреев убегали в тайники в пустыне, чтобы избежать наложенных на них указов (Emil Aladhem/Israel Antiquities Authority) [ + – ] Монеты – всего их было 15 – нашли в уникальном деревянном ящике, выложенном кусками овечьей шерсти, покрытой большим куском пурпурной шерстяной ткани, а сверху слоем земли и мелких камней ( Yaniv Berman/Israel Antiquities Authority)

Монеты исследовали археолог Эзрой Кляйн и нумизмат Габриэла Бийовская, оба из Израильского Управления древностей.

Профессор Кляйн сказал: "Интересно попытаться представить человека, бежавшего в пещеру и спрятавшего здесь свою собственность, намереваясь вернуться, чтобы унести его.

Этот человек, вероятно, убит в боях, и не вернулся, чтобы забрать свое имущество, ожидавшее почти 2200 лет, пока мы его не нашли.

Это абсолютно уникальная находка, представляющая первые четкие археологические доказательства того, что пещеры Иудейской пустыни играли активную роль как сцена деятельности еврейских повстанцев или беглецов в первые дни Маккавейского восстания, или приведших к ним событий".

Сокровище выставят на всеобщее обозрение на Хануку — праздник восстановления Иерусалима и освящение Второго Храма в 164 году до н.э., в начале восстания Маккавеев — в музее Хасмонеев в городе Модиин-Маккабим-Реут.

В этом году Ханука приходится на 18-26 декабря по григорианскому календарю.

[ + – ] Клад выставят на всеобщее обозрение на Хануку Фото: Dafna Gazit / Israel Antiquities Authority

Фокус писал об обнаруженных в Иерусалиме надписях, которые могут упоминать царя Езекию.

Также мы рассказывали о том, где по предположениям ученых похоронили Голиафа.