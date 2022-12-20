Повстання Маккавеїв. Знахідка в Юдейській пустелі підтвердила відому історію з Біблії

У печері в Юдейській пустелі знайдено дерев'яну скриньку з 15 срібними монетами часів правління Антіоха IV — грецького царя, який заборонив багато традиційних єврейських обрядів. Експерти вважають, що власник сховав своє багатство перед тим, як піти на війну.

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Відкриття схованки срібних монет, віком 2200 років, з часів імперії Селевкідів, надало перші докази з Юдейської пустелі на підтримку біблійної розповіді про повстання Маккавеїв. Повстання описано в Першій і Другій книгах Маккавеїв, які входять до грецького Старого Заповіту, або Септуагінти, а також до Вульгати — латинської Біблії, яку використовує Римо-католицька церква, повідомляє видання Express.

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Під час цього повстання, яке відбулося між 167-141 рр. до н.е., воїни-повстанці виступили проти широкого елліністичного впливу та указів, що закликали до придушення єврейських релігійних обрядів.

Скарб, вартістю близько 30 000 шекелів (понад 7 100 фунтів стерлінгів) за сучасним курсом, археологи виявили в печері Мураббаат, розташованій на території природного заповідника Дарагех-Стрім поблизу Мертвого моря, ще в травні цього року.

Монети — всього їх було 15 — знайшли в унікальній дерев'яній скриньці, викладеній шматками овечої вовни, накритій великим шматком пурпурової вовняної тканини, а зверху шаром землі та дрібного каміння.

Монети, досліджені в лабораторії Управління старожитностей Ізраїлю, виявилися срібними тетрадрахмами, кожна вартістю чотири драхми, які викарбували за наказом Птолемея VI Філометора.

Птолемей VI був царем давньогрецької держави Птолемеїв у 180-164 рр. до н.е., а потім знову у 163-145 рр. до н.е. Він правив тоді ж, коли його дядько, Антіох IV Епіфан, прозваний в єврейській традиції "нечестивим", правив імперією Селевкідів, до складу якої входила Юдея.

На думку дослідників, три найдавніші монети, знайдені в скриньці, викарбувані або в 176, або в 175 році до н.е., а найпізніша — або в 171, або в 170 році до н.е.

Виходячи з останніх дат, експерти вважають, що скарб, найімовірніше, заховали на початку або безпосередньо перед подіями повстання Маккавеїв.

[ + – ] Скарб, найімовірніше, заховали на початку або безпосередньо перед подіями повстання Маккавеїв Фото: Yaniv Berman / Israel Antiquities Authority

Як описано в Першій книзі Маккавеїв, групи євреїв тікали в схованки у пустелі, щоб уникнути накладених на них указів.

Там сказано: "І пішли багато тих, що шукали правди та справедливості, у пустелю, щоб оселитися там: вони, сини їхні, дружини їхні та худоба їхня, бо зло тяжко тиснуло на них.

І сповістили царську старшину та військо в Єрусалимі в Давидовому місті, що люди, які відкинули царський наказ, пішли до схованок у пустині.

Багато хто переслідував їх і наздогнав, отаборився навпроти них і приготувався до бою з ними в суботу… і вони загинули разом з дружинами, дітьми та худобою, близько тисячі осіб".

[ + – ] Як описано в Першій книзі Маккавеїв, групи євреїв тікали в схованки у пустелі, щоб уникнути накладених на них указів ( Emil Aladhem / Israel Antiquities Authority) [ + – ] Монети — всього їх було 15 — знайшли в унікальній дерев'яній скриньці, викладеній шматками овечої вовни, накритій великим шматком пурпурової вовняної тканини, а зверху шаром землі та дрібного каміння ( Yaniv Berman / Israel Antiquities Authority)

Монети дослідили археолог Езрой Кляйн та нумізматка Габріела Бійовська, обидва з Ізраїльського Управління старожитностей.

Професор Кляйн сказав: "Цікаво спробувати уявити людину, яка втекла до печери і сховала тут свою власність, маючи намір повернутися, щоб забрати його.

Ця людина, ймовірно, вбита в боях, і не повернулася, щоб забрати своє майно, яке чекало майже 2200 років, поки ми його не знайшли.

Це абсолютно унікальна знахідка, яка представляє перші чіткі археологічні докази того, що печери Юдейської пустелі відігравали активну роль як сцена діяльності єврейських повстанців або втікачів в перші дні Маккавейського повстання, або подій, що призвели до них".

Скарб виставлять на загальний огляд на Хануку — свято відновлення Єрусалиму та освячення Другого Храму у 164 році до н.е., на початку повстання Маккавеїв — у музеї Хасмонеїв у місті Модіїн-Маккабім-Реут.

Цього року Ханука припадає на 18-26 грудня за григоріанським календарем.

[ + – ] Скарб виставлять на загальний огляд на Хануку Фото: Dafna Gazit / Israel Antiquities Authority

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