Зимнее солнцестояние 2022: почему самый короткий день в году становится длиннее

Уже через несколько дней произойдет зимнее солнцестояние, но само это событие претерпевает изменения.

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Зимнее солнцестояние является астрономическим событием, во время которого Солнце над горизонтом находится на минимальной высоте. В 2022 году это произойдет в среду 21 декабря. В этот день будет самая маленькая продолжительность светового дня, и самая длинная ночь. Само понятие "солнцестояние" связано с тем, что Солнце над горизонтом в течение нескольких декабрьских дней почти не меняет своего положения, то есть можно сказать, что оно как бы "остановилось". Но ученые считают, что самый короткий в году день становится длиннее, пишет Forbes.

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По словам астрофизика Грэма Джонса самый короткий день в году в Северном полушарии становится длиннее, а самый длинный день в Южном полушарии становится короче. И меняется его продолжительность всего на несколько секунд каждое столетие.

По словам ученого, это связано с изменениями наклона земной оси и наклона орбиты Луны. Наклон оси Земли медленно уменьшается во время повторяющегося цикла, который длится примерно 40 000 лет.

"В конце концов, наклон Земли снова начнет увеличиваться, и самый короткий день в году снова начнет становиться короче", — говорит Грэм.

Земля вращается вокруг Солнца с наклоном оси в 23,4 градуса. Этот наклон влияет на то, сколько солнечного света получает каждое полушарие Земли в разное время года, как с точки зрения продолжительности дня, так и с точки зрения того, насколько низко или высоко Солнце находится в небе.

[ + – ] По словам астрофизика Грэма Джонса самый короткий день в году в Северном полушарии становится длиннее, а самый длинный день в Южном полушарии становится короче. И меняется его продолжительность всего на несколько секунд каждое столетие Фото: NASA / Terry Virts

Примерно за 40 000 лет угол наклона земной оси меняется примерно с 23 градусов до 24 градусов. По данным ученых из NASA, в последний раз максимальный наклон оси был примерно 10 700 лет назад, а минимальный наклон будет примерно через 9 800 лет. Угол вращения оси Земли называется ее наклоном. Именно он вызывает смену времен года и солнцестояние на этой неделе.

Во время солнцестояния ось Земли максимально наклонена от Солнца. Именно в это время Солнце находится над тропиком Козерога в полдень в Южном полушарии. Это воображаемая линия вокруг Земли, которая проходит на 23,5 градуса ниже экватора.

Но, по словам ученых, Луна также влияет на продолжительность дня на Земле. Орбита Луны вокруг Земли наклонена на 5 градусов к орбите Земли вокруг Солнца, хотя она немного меняется в течение 18-летнего цикла. Это изменяет максимальный наклон Северного полюса от Солнца, что влияет на продолжительность самого короткого дня в году.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, почему наши предки не получали солнечных ожогов, а современные люди сгорают на солнце.

Также Фокус писал о чрезвычайно мощных солнечных вспышках, которые недавно появились на нашей звезде, но ученые считают, что последующие подобные события могут иметь более негативные последствия для Земли.