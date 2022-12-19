Зимове сонцестояння 2022: чому найкоротший день у році стає довшим

Вже за кілька днів відбудеться зимове сонцестояння, але саме ця подія зазнає змін.

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Зимове сонцестояння є астрономічною подією, під час якої Сонце над обрієм знаходиться на мінімальній висоті. 2022 року це відбудеться в середу 21 грудня. У цей день буде найменша тривалість світлового дня і найдовша ніч. Саме поняття "сонцестояння" пов'язане з тим, що Сонце над горизонтом протягом кількох грудневих днів майже не змінює свого становища, тобто можна сказати, що воно як би "зупинилося". Але вчені вважають, що найкоротший день року стає довшим, пише Forbes.

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За словами астрофізика Грема Джонса, найкоротший день року в Північній півкулі стає довшим, а найдовший день у Південній півкулі стає коротшим. І змінюється його тривалість лише на кілька секунд кожного століття.

За словами вченого, це пов'язано із змінами нахилу земної осі та нахилу орбіти Місяця. Нахил осі Землі повільно зменшується під час циклу, що повторюється, який триває приблизно 40 000 років.

"Зрештою, нахил Землі знову почне збільшуватися, і найкоротший день у році знову почне ставати коротшим", — каже Грем.

Земля обертається навколо Сонця з нахилом осі 23,4 градуса. Цей нахил впливає на те, скільки сонячного світла отримує кожна півкуля Землі в різні пори року, як з точки зору тривалості дня, так і з точки зору того, наскільки низько або високо Сонце знаходиться в небі.

[ + – ] За словами астрофізика Грема Джонса найкоротший день на року в Північній півкулі стає довшим, а найдовший день у Південній півкулі стає коротшим. І змінюється його тривалість лише на кілька секунд кожного століття Фото: NASA / Terry Virts

Приблизно за 40 000 років кут нахилу земної осі змінюється приблизно з 23 до 24 градусів. За даними вчених з NASA, востаннє максимальний нахил осі був приблизно 10700 років тому, а мінімальний нахил буде приблизно через 9800 років. Кут обертання осі Землі називається її нахилом. Саме він викликає зміну пір року і сонцестояння цього тижня.

Під час сонцестояння вісь Землі максимально нахилена від Сонця. Саме в цей час Сонце знаходиться над тропіком Козерога опівдні у Південній півкулі. Це уявна лінія навколо Землі, яка проходить на 23,5 градуса нижче від екватора.

Але, за словами вчених, Місяць також впливає на тривалість дня Землі. Орбіта Місяця навколо Землі нахилена на 5 градусів до орбіти Землі навколо Сонця, хоча вона трохи змінюється протягом 18-річного циклу. Це змінює максимальний нахил Північного полюса від Сонця, що впливає на тривалість найкоротшого дня року.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, чому наші предки не отримували сонячних опіків, а сучасні люди згоряють на сонці.

Також Фокус писав про надзвичайно потужні сонячні спалахи, які нещодавно з'явилися на нашій зірці, але вчені вважають, що наступні схожі події можуть мати більш негативні наслідки для Землі.