Тепличные растения. Почему наши предки не получали солнечных ожогов, а мы сгораем на солнце

Новое исследование показывает, почему наши предки "дружили" с солнечным светом и как мы утратили этот навык.

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Сегодня мы знаем о том, что ультрафиолетовые лучи негативно влияют на нашу кожу, а потому мы предпочитаем использовать различные солнцезащитные крема, головные уборы и очки — все, что поможет нам защититься от опасного Солнца. Однако наши предки проводили больше времени на открытом воздухе и, кажется, вовсе не боялись воздействия солнечных лучей, пишет Genetic Literacy Project.

Биологический антрополог из Университета штата Пенсильвании Нина Яблонски задалась вопросом, всегда ли люди были так одержимы защитой от солнечных лучей. Заходя на перед, по мнению ученой, изучавшей адаптацию приматов к окружающей среде, короткий ответ — "нет". И, похоже, в этом просто не было необходимости — в течение веков кожа наших предков сопротивлялась воздействию солнца.

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Большая часть истории и предыстории Homo sapiens написана на открытом воздухе — по сути кожа была единственным интерфейсом между телами наших предков и миром, в том числе и ультрафиолетовыми лучами. Ученые считают, что все это время человеческая кожа приспосабливалась к условиям, в которых оказывалась.

Известно, что в течение жизни человека кожа реагирует на пребывание на солнце — эпидермис (поверхностный слой кожи) стает значительно толще из-за дополнительных новых слоев клеток, а у большинства людей еще и темнее — клетки вырабатывают защитный пигмент (эумеланин). Эта молекула поглощает большую часть видимого света и вредное ультрафиолетовое излучение, тем самым защищая нашу кожу. Количество вырабатываемого эумеланина непосредственно зависит от генетики — у кого-то больше, у кого-то меньше.

Нина Яблонски изучала эволюцию пигментации кожи человека и обнаружила, что в доисторические времена цвет кожи наших предков напрямую зависел от среды их обитания. У наших предков, которые жили ближе к экватору — была темная пигментированная кожа, способная производить много эумеланина и хорошо загорать. При этом у людей, которые жили в Северной Европе и Азии, например, кожа была светлой и имела ограниченную способность производить эумеланин.

В ходе исследования ученые также заметили, что кожа наших предков со временем адаптировалась к сезонным изменениям солнечного света и ультрафиолетовому излучению. Например, летом она вырабатывала больше эумеланина и становилась темнее, а осенью и зимой теряла большую часть пигмента. Ученые считают, что в те времена даже у людей со слегка пигментированной кожей солнечные ожоги были весьма редким явлением. По сути, с приходом весны кожа древних людей становилась толще за недели и месяцы пребывания на солнце.

Яблонски отмечает, что ошибочно было бы полагать, что кожа наших предков не была поврежденной — современные дерматологи были бы потрясены. Несмотря на то, что у ученых нет сохранившейся тысячелетней кожи наших предков, они полагают, что она была более толстой и морщинистой из-за постоянного пребывания на открытом воздухе.

[ + – ] Персидский царь Дарий Великий, живший более 2500 лет назад, изображается защищенным от солнца. Фото: Luisa Vallon Fumi/iStock/Getty Images Plus

Исследователи обнаружили, что отношение людей к солнцу резко изменилось, когда большинство наших предков стали оседать и жить в постоянных поселениях. Об этом свидетельствуют данные исследования — к 3000 году до нашей эры развилась целая индустрия защиты от солнца. Ученые обнаружили, что наши предки активно использовали различные зонты, навесы, шляпы и одежду, чтобы защититься от воздействия ультрафиолетовых лучей. Стоит отметить, что некоторые из средств защиты от солнца изначально предназначались лишь для знати — например, в Древнем Египте или Китае.

Любопытно, что в некоторых регионах наши предки стали также активно использовать различные пасты из минералов и растительных компонентов для защиты от солнца — по сути это были прадедушки современного солнцезащитного крема. К слову, некоторые из них, например, паста танака до сих пор используются в Мьянме.

Исследователи считают, что в какой-то момент кожа наших предков попросту не успевала за их перемещениями и образом жизни — в результате уровень эумеланина не успевал адаптироваться к новым условиям, а потому не мог защитить людей также, как наших давних предков. Ученые пришли к выводу, что в результате наша кожа попросту утратила навык адаптироваться к сезонным изменениям окружающей среды, а потому сегодня, даже если наша кожа от природы темна, это, увы, не сможет защитить нас от болезненных повреждений — ожогов кожи.

Ранее Фокус писал о том, что солнечные ожоги способны вызвать рак даже у китов и дельфинов.