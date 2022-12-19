Ученые объяснили, может ли сила тяжести замедлить процесс старения человека

Разница в течении времени на поверхности планеты и на вершине очень высокой горы все же существует.

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Благодаря общей теории относительности Эйнштейна ученые знают, что скорость течения времени может меняться. Это значит, что время течет быстрее вдали о поверхности Земли. Это происходит потому, что чем ближе объект к поверхности планеты, тем больше на него действует гравитация или сила тяжести, пишет Live Science.

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По словам Джеймса Чин Вен Чоу из Национального института стандартов и технологий США, люди, живущие на большой высоте над уровнем моря, стареют немного быстрее, чем те, кто живет намного ниже, то есть на уровне моря.

"В относительном выражении, те, кото живет на равнине, на уровне моря, стареет медленнее из-за действия силы тяжести, на очень небольшую величину", — говорит Чин Вен Чоу.

Например, если бы человек прожил на вершине горы Эверест, высота которой 8 848 метров, 30 лет, то он был бы старше того, кто прожил на уровне моря то же самое время на 0,91 миллисекунды. А если бы, то же самое событие произошло на уровне 1600 метров над уровнем моря, то в данном случае человек был бы старше "равнинного" жителя на 0,17 миллисекунды.

[ + – ] По словам Джеймса Чин Вен Чоу из Национального института стандартов и технологий США, для всех объектов, которые находятся дальше от гравитационного поля Земли, время на самом деле движется медленнее. Это значит, что люди, живущие на большой высоте над уровнем моря, стареют немного быстрее, чем те, кто живет намного ниже, то есть на уровне моря Фото: space.com

По словам Тобиаса Ботвелла из Национального института стандартов и технологий США, течение времени начинает меняться уже на высоте в 0,2 мм над уровнем моря. Хотя это очень маленькие величины.

Почему массивные объекты, такие как Земля, искажают ход времени? Дело в том, что ткань пространства-времени представляет собой четырехмерное полотно, в котором существуют три вида пространственных координат (вверх/вниз, вправо/влево и вперед/назад) и одна временная линия (прошлое/будущее). Любой объект, который имеет массу с помощью своей гравитации искривляет пространство и время как единое целое.

По словам Эндрю Нортона из Открытого университета, Великобритания, все, что имеет массу влияет на ткань пространства-времени. Вблизи объекта с массой пространство-время искажается, что приводит к искривлению пространства и замедлению времени. Но этот эффект очень незначителен в числовом измерении.

В то же время ученые указывают на существование явления, которое называется гравитационное замедление времени. Это тип замедления времени, который является разницей между временем, которое прошло между разными событиями, если его измерять на разных расстояниях от объекта, имеющего гравитационное влияние.

Ученые делают вывод, что гравитация действительно заставляет нас стареть медленнее. Конечно, обычно это всего лишь вопрос миллисекунд, и жить на уровне моря вряд ли можно назвать хорошей стратегией борьбы со старением.

Что касается продолжительности существования живых видов на Земле, то Фокус уже писал о том, что ученые рассказали, какие животные помнят еще динозавров и продолжат сейчас жить на планете.

Также Фокус писал о том, что новое исследование предполагает, что путешествия во времени возможны без временных парадоксов. То есть можно вернуться в прошлое, изменить там что-то, и это не повлияет на настоящее для путешественника во времени.