Вчені пояснили, чи сила тяжіння може уповільнити процес старіння людини

Різниця у плині часу на поверхні планети і на вершині дуже високої гори все ж таки існує.

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Завдяки загальній теорії відносності Ейнштейна вчені знають, що швидкість часу може змінюватися. Це означає, що час тече швидше далі від поверхні Землі. Це відбувається тому, що чим ближче об'єкт до поверхні планети, тим більше на нього діє гравітація чи сила тяжіння, пише Live Science.

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За словами Джеймса Чін Вен Чоу з Національного інституту стандартів і технологій, США, люди, які живуть на великій висоті над рівнем моря, старіють трохи швидше, ніж ті, хто живе набагато нижче, тобто на рівні моря.

"У відносному вираженні, ті, хто живе на рівнині, на рівні моря, старіє повільніше через дію сили тяжіння, на дуже невелику величину", — каже Чін Вен Чоу.

Наприклад, якби людина прожила на вершині гори Еверест, висота якої 8 848 метрів, 30 років, то вона була б старша за того, хто прожив на рівні моря той самий час на 0,91 мілісекунди. А якби, та сама подія сталася на рівні 1600 метрів над рівнем моря, то в такому випадку людина була б старша за "рівнинного" жителя на 0,17 мілісекунди.

[ + – ] За словами Джеймса Чін Вен Чоу з Національного інституту стандартів і технологій, США, для всіх об'єктів, що знаходяться далі від гравітаційного поля Землі, час насправді рухається повільніше. Це означає, що люди, які живуть на великій висоті над рівнем моря, старіють трохи швидше, ніж ті, хто живе набагато нижче, тобто на рівні моря Фото: space.com

За словами Тобіаса Ботвелла з Національного інституту стандартів і технологій, США, плин часу починає змінюватися вже на висоті 0,2 мм над рівнем моря. Хоча це дуже малі величини.

Чому потужні об'єкти, такі як Земля, спотворюють перебіг часу? Річ у тому, що тканина простору-часу є чотиривимірним полотном, в якому існують три види просторових координат (вверх/низ, вправо/ліворуч і вперед/назад) і одна часова лінія (минуле/майбутнє). Будь-який об'єкт, який має масу за допомогою своєї гравітації, викривляє простір і час як єдине ціле.

За словами Ендрю Нортона з Відкритого університету, Великобританія, все, що має масу, впливає на тканину простору-часу. Поблизу об'єкта з масою простір-час спотворюється, що призводить до викривлення простору та уповільнення часу. Але цей ефект дуже незначний у числовому вимірі.

Водночас час вчені вказують існування явища, яке називається гравітаційне уповільнення часу. Це тип уповільнення часу, який є різницею між часом, що пройшов між різними подіями, якщо його вимірювати на різних відстанях від об'єкта, що має гравітаційний вплив.

Вчені роблять висновок, що гравітація справді змушує нас старіти повільніше. Звичайно, зазвичай це лише питання мілісекунд, і жити на рівні моря навряд чи можна назвати гарною стратегією боротьби зі старінням.

Щодо тривалості існування живих видів на Землі, то Фокус вже писав про те, що вчені розповіли, які тварини пам'ятають ще динозаврів і продовжують зараз жити на планеті.

Також Фокус писав про те, що нове дослідження припускає, що подорожі у часі можливі без часових парадоксів. Тобто можна повернутись у минуле, змінити там щось, і це не вплине на сьогодення для мандрівника у часі.