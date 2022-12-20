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Технологии и наука

В Херсонской области во времья рытья окопов обнаружили древнеримское поселение (фото)

археолог. археология, артефакты
Фото иллюстративное

После окончания боевых действий сюда планируют снарядить археологическую экспедицию.

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В Херсонской области украинские пограничники обнаружили древнеримское поселение и уникальные культурные артефакты. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Обломки амфор и кувшинов были обнаружены во время обустройства фортификационных сооружений на побережье Днепра.

О находке военнослужащие сообщили местным археологам и дальнейшие инженерные работы там не проводились, чтобы сохранить ценные для истории артефакты.

В ГПСУ уже сообщили, что после завершения боевых действий в этом районе будет работать археологическая экспедиция.

Пограничники показали также фото уникальных находок. На них можно видеть фрагменты гончарных изделий, которые могут оказаться амфорами или иными видами древней посуды.

амфора, черепки, артефакты, херсон Fullscreen
В Херсонской области пограничники случайно наткнулись на древние артефакты
Фото: ГПСУ
черепки, артефакты, херсон Fullscreen
В Херсонской области пограничники случайно наткнулись на древние артефакты
Фото: ГПСУ

Напомним, в мае 2022 года бойцы одесской теробороны нашли древние амфоры. Решением командира бригады старинные артефакты были переданы сотрудникам Одесского археологического музея НАН Украины, которые пообещали добавить их в большую коллекцию музея.

Как сообщал Фокус ранее, на севере Греции недалеко от города Козани археологи раскопали скелет женщины, жившей в I веке до н.э. Ученых больше всего удивило, что женщина лежала на бронзовой кровати.