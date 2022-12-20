В Херсонской области во времья рытья окопов обнаружили древнеримское поселение (фото)

После окончания боевых действий сюда планируют снарядить археологическую экспедицию.

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В Херсонской области украинские пограничники обнаружили древнеримское поселение и уникальные культурные артефакты. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Обломки амфор и кувшинов были обнаружены во время обустройства фортификационных сооружений на побережье Днепра.

О находке военнослужащие сообщили местным археологам и дальнейшие инженерные работы там не проводились, чтобы сохранить ценные для истории артефакты.

В ГПСУ уже сообщили, что после завершения боевых действий в этом районе будет работать археологическая экспедиция.

Пограничники показали также фото уникальных находок. На них можно видеть фрагменты гончарных изделий, которые могут оказаться амфорами или иными видами древней посуды.

[ + – ] В Херсонской области пограничники случайно наткнулись на древние артефакты Фото: ГПСУ [ + – ] В Херсонской области пограничники случайно наткнулись на древние артефакты Фото: ГПСУ

Напомним, в мае 2022 года бойцы одесской теробороны нашли древние амфоры. Решением командира бригады старинные артефакты были переданы сотрудникам Одесского археологического музея НАН Украины, которые пообещали добавить их в большую коллекцию музея.

Как сообщал Фокус ранее, на севере Греции недалеко от города Козани археологи раскопали скелет женщины, жившей в I веке до н.э. Ученых больше всего удивило, что женщина лежала на бронзовой кровати.