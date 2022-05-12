Копали окопы, сделали открытие. Бойцы одесской теробороны нашли древние амфоры (фото)

Найденные украинскими военнослужащими античные амфоры войдут в коллекцию Одесского археологического музея.

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Во время проведения фортификационных работ военнослужащие 126-й отдельной бригады территориальной обороны Одессы нашли амфоры, датированные примерно 4-5 веком до н.э., сообщает пресс-служба бригады.

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"Решением командира бригады старинные артефакты были переданы сотрудникам Одесского археологического музея НАН Украины, которые пообещали добавить их в большую коллекцию музея", — сказано в сообщении.

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