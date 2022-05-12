Копали окопи, зробили відкриття. Бійці одеської тероборони знайшли давні амфори (фото)

Знайдені українськими військовослужбовцями античні амфори увійдуть до колекції Одеського археологічного музею.

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Під час проведення фортифікаційних робіт військовослужбовці 126 окремої бригади територіальної оборони Одеси знайшли амфори, датовані приблизно 4-5 століттям до н.е., повідомляє пресслужба бригади.

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"Рішенням командира бригади старовинні артефакти було передано співробітникам Одеського археологічного музею НАН України, які пообіцяли додати їх до великої колекції музею", — йдеться в повідомленні.

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