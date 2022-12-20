На Херсонщині під час копання окопів виявили давньоримське поселення (фото)

Після закінчення бойових дій сюди планують спорядити археологічну експедицію.

Related video

На Херсонщині українські прикордонники виявили давньоримське поселення та унікальні культурні артефакти. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Уламки амфор та глечиків було виявлено під час облаштування фортифікаційних споруд на узбережжі Дніпра.

Про знахідку військовослужбовці повідомили місцевих археологів і подальших інженерних робіт там не проводилося, щоб зберегти цінні для історії артефакти.

У ДПСУ вже повідомили, що після завершення бойових дій у цьому районі працюватиме археологічна експедиція.

Прикордонники показали також фото унікальних знахідок. На них можна побачити фрагменти гончарних виробів, які можуть бути амфорами або іншими видами стародавнього посуду.

[ + – ] У Херсонській області прикордонники випадково натрапили на давні артефакти Фото: ГПСУ [ + – ] У Херсонській області прикордонники випадково натрапили на давні артефакти Фото: ГПСУ

Нагадаємо, у травні 2022 року бійці одеської тероборони знайшли давні амфори. Рішенням командира бригади старовинні артефакти було передано співробітникам Одеського археологічного музею НАН України, які пообіцяли додати їх до великої колекції музею.

Як повідомляв Фокус раніше, на півночі Греції неподалік міста Козані археологи розкопали скелет жінки, яка жила в I столітті до н.е. Вчених найбільше здивувало, що жінка лежала на бронзовому ліжку.