Дальний предок человека. Ученые впервые нашли в желудке динозавра остатки млекопитающего

Палеонтологи говорят, что в окаменевшей грудной клетке хищного микрораптора обнаружили лапу млекопитающего размером с мышь.

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Возможно, выдуманные герои фильма "Парк Юрского периода" в 1993 году и боялись этого, но ученые считают, что им удалось обнаружить первый известный случай поедания млекопитающего динозавром, пишет The Guardian.

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Однако окаменелости, которым около 120 млн лет, не принадлежат предку человека. Это лапка животного внутри грудной клетки маленького пернатого динозавра, известного как микрораптор.

Палеонтологи заявили, что их находка, опубликованная в Journal of Vertebrate Paleontology, является "первым доказательством того, что динозавр съел млекопитающего".

[ + – ] Рисунок художника маленького пернатого динозавра, известного как микрораптор Фото: Ralph Attanasia III/PA

Ведущий автор исследования и профессор Лондонского университета королевы Марии Дэвид Хоун сказал: "Это редкий случай, когда динозавр ест млекопитающего. Очень редко можно найти образцы пищи внутри динозавров, поэтому каждая находка действительно важна, поскольку дает прямые доказательства того, что они ели".

По его словам, несмотря на то, что это млекопитающее совершенно точно не было предком человека, можно оглянуться назад и увидеть, как некоторые из наших древних родственников были едой для голодных динозавров.

Само исследование рисует картину увлекательного момента во времени – первая запись поедания динозавром млекопитающего – даже если это не так страшно, как в фильме "Парк Юрского периода".

Микрорапторы жили в древних лесах на территории современного Китая, где-то между 125 и 113 миллионами лет назад. Хотя они передвигались на двух лапах, эксперты полагают, что некоторые виды, возможно, могли летать.

По размеру они напоминали воронов или небольших кошек и передвигались с дерева на дерево, охотясь на мелких животных.

Сам образец впервые исследовали и описали более 20 лет назад в 2000 году, но ученые заявили, что предыдущая команда не смогла увидеть остатки другого животного внутри динозавра.

Результаты анализа показали, что добычей было млекопитающее размером с мышь, которое жило на земле и не было хорошим верхолазом.

Предыдущие исследования выявили другие окаменелости микрораптора с сохраненной пищей не млекопитающих в желудке, а например птицы, ящерицы или рыбы.

Ранее Фокус писал, что учение обнаружили новый вид динозавров: с шипами, клювом и размером с кошку, а также они разобрались, могли ли огромные динозавры размахивать хвостами со скоростью звука.