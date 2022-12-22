Далекий предок людини. Вчені знайшли в шлунку динозавра залишки ссавця

Палеонтологи кажуть, що у скам'янілій грудній клітці хижого мікрораптора виявили лапу ссавця розміром з мишу

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Можливо, вигадані герої фільму "Парк Юрського періоду" 1993 року і боялися цього, але вчені вважають, що їм вдалося виявити перший відомий випадок поїдання ссавця динозавром, пише The Guardian

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Однак скам'янілості, яким близько 120 млн років, не належать предку людини. Це лапка тварини всередині грудної клітки маленького пернатого динозавра, відомого як мікрораптор.

Палеонтологи заявили, що їхня знахідка, опублікована в Journal of Vertebrate Paleontology, є "першим доказом того, що динозавр з'їв ссавця".

[ + – ] Малюнок художника маленького пернатого динозавра, відомого як мікрораптор Фото: Ralph Attanasia III/PA

Провідний автор дослідження та професор Лондонського університету королеви Марії Девід Хоун сказав: "Це рідкісний випадок, коли динозавр їсть ссавця. Дуже рідко можна знайти зразки їжі всередині динозаврів, тому кожна знахідка дійсно важлива, оскільки дає прямі докази того, що вони їли".

За його словами, попри те, що цей ссавець абсолютно точно не був предком людини, можна озирнутися назад і побачити, як деякі з наших давніх родичів були їжею для голодних динозаврів.

Саме дослідження малює картину захопливого моменту в часі — перший запис поїдання динозавром ссавця — навіть якщо це не так страшно, як у фільмі "Парк Юрського періоду".

Мікрораптори жили в древніх лісах на території сучасного Китаю, десь між 125 і 113 мільйонами років тому. Хоча вони пересувалися на двох лапах, експерти вважають, що деякі види, можливо, могли літати.

За розміром вони нагадували воронів або невеликих котів і пересувалися з дерева на дерево, полюючи на дрібних тварин.

Сам зразок вперше дослідили і описали понад 20 років тому, у 2000 році, але вчені заявили, що попередня команда не змогла побачити залишки іншої тварини всередині динозавра.

Результати аналізу показали, що здобиччю був ссавець розміром з мишу, який жив на землі і не був хорошим верхолазом.

Попередні дослідження виявили інші скам'янілості мікрораптора зі збереженою їжею не ссавців у шлунку, а, наприклад, птаха, ящірки або риби.

Раніше Фокус писав, що вчені виявили новий вид динозаврів: із шипами, дзьобом і розміром із кішку, а ще розбиралися, чи величезні динозаври могли розмахувати хвостами зі швидкістю звуку.