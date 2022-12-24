Почему рождение Иисуса от девственной девы не удивило ранних христиан

Каждый год на Рождество Христово христиане празднуют рождение Иисуса из Назарета. Частью этого празднования является утверждение, что Иисус родился от девственной матери, по имени Мария, что является фундаментальным для христианского понимания того, что Иисус есть божественный сын Божий.

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Он утверждает, что первоначальную аудиторию этой истории не оттолкнула бы предполагаемая "странность" истории о непорочном зачатии. По мнению исследователя, эта история была гораздо более привычной для слушателей в то время, когда древнее Средиземноморье наполняли рассказы о легендарных людях, рожденных от богов — и когда ранние христиане уделяли пристальное внимание пророчествам еврейской Библии.

Что говорит и чего не говорит Библия

Впечатляет то, что Новый Завет относительно молчит о непорочном зачатии, за исключением двух мест. Оно появляется только в Евангелиях от Матфея и Луки, написанных спустя несколько десятилетий после смерти Иисуса.

Книга от Матфея объясняет, что когда Иосиф был обручен с Марией, она "беременела от Духа Святого". Автор связывает эту неожиданную беременность с ветхозаветным пророчеством в Исаии 7:14, в котором говорится, что "Дева во чреве зачнет, и родит Сына, и дадут Ему имя: Эммануил". По словам пророка Исаии, этот ребенок станет знаком для еврейского народа, что Бог защитит его от могущественных империй.

[ + – ] Ангел Гавриил сообщает Марии, что она родит, несмотря на то, что она девственница Фото: Hallwyl Museum, Public Domain

Большинство ранних христиан за пределами Иудеи и всей Римской империи знали Ветхий Завет не в оригинале на иврите, а в греческом переводе, известном как Септуагинта. Когда Евангелие от Матфея цитирует Исаии 7:14, оно использует Септуагинту, которая включает термин "parthenos", обычно понимаемый как "дева". Этот термин отличается от еврейского Ветхого Завета, использующего слово "almah", правильно переводимого как "молодая женщина". Небольшая разница в переводе между ивритом и греческим языком может не иметь большого значения, но для ранних христиан, знавших греческий язык, она служила пророческим доказательством рождения Иисуса от Девы Марии.

Была ли вера в непорочное зачатие основана на неправильном переводе? Необязательно. В греческой и иудейской мысли такие термины иногда были синонимами. И это же греческое слово, parthenos, встречается и в версии рассказа Луки. Лука не цитирует пророчество в Исаии 7:14. Вместо этого, в этой версии истории рождения Христа описано, как ангел Гавриил извещает Марии, что она родит, несмотря на то, что она девственница. Как и в версии истории от Матфея, Марии сказано, что ее ребенок будет "сыном Божьим".

Человеческое и божественное?

Для ранних христиан идея непорочного зачатия положила конец любым сомнениям в чести Марии. Она также способствовала их вере в то, что Иисус был Сыном Божьим, а Мария – Матерью Божией. Эти идеи приобрели еще большее значение во втором веке, когда некоторые христиане спорили о происхождении Иисуса: просто ли он родился человеком, но стал Сыном Божьим после крещения? Был ли он полубожественным существом, не совсем человеком? Был ли он полностью божественным, и полностью человеческим?

Последняя идея, символизирующая непорочное зачатие, была наиболее приемлемой — и сейчас является стандартной христианской верой. Но относительное молчание о ней в первые несколько десятилетий христианства не обязательно свидетельствует, что ранние христиане в нее не верили. Как отметил библеист Реймонд Браун, непорочное зачатие, вероятно, не было главным вопросом для христиан первого века. Они утверждали, что Иисус был божественным Сыном Божьим, который стал человеком, не пытаясь объяснить, как это произошло.

Греко-римские корни

Утверждать, что кто-то божественно рожденный, не было новой концепцией в первом веке, когда родился Иисус. Многие греко-римские герои имели истории божественного рождения. Возьмем три известных фигуры: Персей, Ион и Александр Македонский.

Одна из древнейших греческих легенд утверждает, что Персей, древний предок греческого народа, родился от девственной матери, по имени Даная. История начинается с того, что Данаю заточил ее отец, царь Аргосу, который боялся ее, потому что было пророчество, что внук его убьет его. По легенде, греческий бог Зевс превратился в золотой дождь и оплодотворил Данаю.

[ + – ] По легенде, греческий бог Зевс превратился в золотой дождь и оплодотворил Данаю Фото: Hermitage Museum/CC BY-SA 4.0

Когда Даная родила Персея, они сбежали и наконец высадились на острове, где он и вырос. Впоследствии он стал известным героем, убившим змееголовую Медузу, а его правнуком стал Геракл, известный своей силой и безудержным гневом.

Драматург Эврипид, живший в V веке до нашей эры, описывает историю Иона, отцом которого был греческий бог Аполлон. Аполлон изнасиловал Креусу, мать Иона, отказавшуюся от него при рождении. Ион вырос, не зная о своем божественном отце, но в конце концов примирился со своей матерью-афинянкой и стал известен как основатель разных греческих городов на территории современной Турции.

Наконец, легенды утверждали, что Зевс был отцом Александра Македонского, македонского правителя, завоевавшего свою огромную империю в возрасте до 33 лет. Александр якобы был зачат в ночь перед тем, как его мать заключила брак с царем Македонии, когда Зевс оплодотворил ее молнией с неба. Филипп, царь Македонии, воспитывал Александра как своего сына, но подозревал, что в его зачатии было что-то другое.

Знакомый тип героя

В общем, истории о божественном зачатии были знакомы в древнем средиземноморском мире. Ко второму веку нашей эры Юстин Мученик, христианский богослов, защищавший христианство, признал этот момент: что девственное рождение не считалось бы "экстраординарным" в обществах, знакомых с греко-римскими божествами. Фактически, в обращении к римскому императору Антонину Пию и философам Юстин утверждал, что они должны терпимо относиться к христианской вере в непорочное зачатие так же как они относились к вере в истории о Персее.

Идея участия Бога в зачатии ребенка, обреченного на величие, не казалась бы столь уж необычной для древней аудитории. Более того, толкование ранними христианами пророчества в Исаии 7:14 из Септуагинты поддерживало их веру в то, что происхождение Иисуса было не только божественным, но и предсказуемым в их пророческих писаниях.

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