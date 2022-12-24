Чому народження Ісуса від незайманої діви не здивувало ранніх християн

Щороку на Різдво Христове християни святкують народження Ісуса з Назарету. Частиною цього святкування є твердження, що Ісус народився від незайманої матері, на ім'я Марія, що є фундаментальним для християнського розуміння того, що Ісус є божественним сином Божим.

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Дослідник Нового Завіту Родольфо Гальван Естрада III розповів, чому народження Ісуса від Марії не дивувало ранніх християн Ancient Origins.

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Він стверджує, що первісну аудиторію цієї історії не відштовхнула б передбачувана "дивність" історії про непорочне зачаття. На думку дослідника, ця історія була набагато звичнішою для слухачів у той час, коли стародавнє Середземномор'я наповнювали розповіді про легендарних людей, народжених від богів — і коли ранні християни приділяли пильну увагу пророцтвам єврейської Біблії.

Що говорить і чого не говорить Біблія

Вражає те, що Новий Завіт відносно мовчить про непорочне зачаття, за винятком двох місць. Воно з'являється лише в Євангеліях від Матвія і Луки, написаних через кілька десятиліть після смерті Ісуса.

Книга від Матвія пояснює, що коли Йосип був заручений з Марією, вона "завагітніла від Духа Святого". Автор пов'язує цю несподівану вагітність зі старозавітним пророцтвом в Ісаї 7:14, в якому говориться, що "Діва в утробі зачне, і породить Сина, і дадуть Йому ім'я: Еммануїл". За словами пророка Ісаї, ця дитина стане знаком для єврейського народу, що Бог захистить його від могутніх імперій.

[ + – ] Ангел Гавриїл сповіщає Марії, що вона народить, попри те, що вона є незайманою Фото: Hallwyl Museum, Public Domain

Більшість ранніх християн за межами Юдеї і всієї Римської імперії знала Старий Завіт не в оригіналі на івриті, а в грецькому перекладі, відомому як Септуагінта. Коли Євангеліє від Матвія цитує Ісаї 7:14, воно використовує Септуагінту, яка включає термін "parthenos", що зазвичай розуміється як "діва". Цей термін відрізняється від єврейського Старого Заповіту, який використовує слово "almah", що правильно перекладається як "молода жінка". Невелика різниця в перекладі між івритом і грецькою мовою може не мати великого значення, але для ранніх християн, які знали грецьку мову, вона слугувала пророчим доказом народження Ісуса від Діви Марії.

Чи була віра в непорочне зачаття заснована на неправильному перекладі? Не обов'язково. У грецькій та юдейській думці такі терміни іноді були синонімами. І це ж грецьке слово, "parthenos", зустрічається і у версії розповіді Луки. Лука не цитує пророцтво в Ісаї 7:14. Замість цього, в цій версії історії народження Христа описано, як ангел Гавриїл сповіщає Марії, що вона народить, попри те, що вона є незайманою. Як і у версії історії від Матвія, Марії було сказано, що її дитина буде "сином Божим".

Людське і божественне?

Для ранніх християн ідея непорочного зачаття поклала край будь-яким сумнівам щодо честі Марії. Вона також сприяла їхній вірі в те, що Ісус був Сином Божим, а Марія — Матір'ю Божою. Ці ідеї набули ще більшого значення у другому столітті, коли деякі християни сперечалися про походження Ісуса: чи він просто народився людиною, але став Сином Божим після хрещення? Чи був він напівбожественною істотою, не зовсім людиною? Чи він був і повністю божественним, і повністю людським?

Остання ідея, яку символізує непорочне зачаття, була найбільш прийнятною — і зараз є стандартною християнською вірою. Але відносне мовчання про неї в перші кілька десятиліть християнства не обов'язково свідчить про те, що ранні християни в неї не вірили. Натомість, як зазначив біблеїст Реймонд Браун, непорочне зачаття, ймовірно, не було головним питанням для християн першого століття. Вони стверджували, що Ісус був божественним Сином Божим, який став людиною, не намагаючись пояснити, як саме це сталося.

Греко-римське коріння

Стверджувати, що хтось божественно народжений, не було новою концепцією в першому столітті, коли народився Ісус. Багато греко-римських героїв мали історії божественного народження. Візьмемо три відомі постаті: Персей, Іон та Олександр Македонський.

Одна з найдавніших грецьких легенд стверджує, що Персей, давній предок грецького народу, народився від незайманої матері, на ім'я Даная. Історія починається з того, що Данаю ув'язнив її батько, цар Аргосу, який боявся її, бо було пророцтво, що його онук вб'є його. За легендою, грецький бог Зевс перетворився на золотий дощ і запліднив її.

[ + – ] За легендою, грецький бог Зевс перетворився на золотий дощ і запліднив Данаю Фото: Hermitage Museum/CC BY-SA 4.0

Коли Даная народила Персея, вони втекли і врешті-решт висадилися на острові, де він і виріс. Згодом він став відомим героєм, який вбив змієголову Медузу, а його правнуком став Геракл, відомий своєю силою і нестримним гнівом.

Драматург Еврипід, який жив у V столітті до нашої ери, описує історію Іона, батьком якого був грецький бог Аполлон. Аполлон зґвалтував Креусу, матір Іона, яка відмовилася від нього при народженні. Іон виріс, не знаючи про свого божественного батька, але зрештою примирився зі своєю матір'ю-афінянкою і став відомим як засновник різних грецьких міст на території сучасної Туреччини.

Нарешті, легенди стверджували, що Зевс був батьком Олександра Македонського, македонського правителя, який завоював свою величезну імперію у віці до 33 років. Олександр нібито був зачатий в ніч перед тим, як його мати уклала шлюб з царем Македонії, коли Зевс запліднив її блискавкою з неба. Філіп, цар Македонії, виховував Олександра як свого сина, але підозрював, що в його зачатті було щось інше.

Знайомий тип героя

Загалом, історії про божественне зачаття були знайомі в стародавньому середземноморському світі. До другого століття нашої ери Юстин Мученик, християнський богослов, який захищав християнство, визнав цей момент: що незаймане народження не вважалося б "екстраординарним" у суспільствах, знайомих з греко-римськими божествами. Фактично, у зверненні до римського імператора Антоніна Пія та філософів Юстин стверджував, що вони повинні терпимо ставитися до християнської віри в непорочне зачаття так само як вони ставилися до віри в історії про Персея.

Ідея участі Бога в зачатті дитини, приреченої на велич, не здавалася б такою вже незвичайною для стародавньої аудиторії. Навіть більше, тлумачення ранніми християнами пророцтва в Ісаї 7:14 з Септуагінти підтримувало їхню віру в те, що походження Ісуса було не тільки божественним, але й передбаченим у їхніх пророчих писаннях.

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