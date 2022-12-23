Дослідники впевнені, що гробницю повитухи Ісуса знайдено

Оприлюднено фотографії з розкопок стародавньої гробниці в Ізраїлі, яка, як вважається, є місцем спочинку повитухи, присутньої при народженні Ісуса Христа. Вони дають змогу зазирнути в те, що вважається однією з найдивовижніших похоронних печер в країні.

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Відомство старожитностей Ізраїлю (IAA) оприлюднило зображення після археологічних робіт, які дали нові відомості про 2000-річну печеру, що вважається місцем поховання Саломеї. Саме вона, згідно з деякими християнськими джерелами, допомагала при народженні Ісуса Христа, повідомляють Newsweek.

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Загадкова постать Саломеї з'являється в Євангелії від Якова, в якому її описують як сподвижницю неназваної повитухи, присутньої при народженні Ісуса. У східному православному християнстві Саломея часто зображується поряд з безіменною повитухою, але в іконографії західного християнства вона рідко з'являється.

Євангеліє від Якова, написане у другому столітті, розповідає про чудесне зачаття Діви Марії та події, що передували народженню Ісуса, а також безпосередньо після нього.

Також відоме як Протоєвангеліє Якова, твір другого століття є одним з кількох ранньохристиянських творів, відомих як апокрифічні Євангелія, які не з'являються в Біблії, і є одним з "Євангелій немовляти" — творів, які дають деталі про раннє життя Ісуса.

В Євангелії від Якова Саломею, яка, як кажуть, була з Вифлеєму, просять допомогти прийняти пологи у цнотливої, але вона не вірить, що це можливо.

У євангельській історії Саломея приходить занадто пізно, щоб допомогти Марії — дитина вже народилася. Вона каже, що не повірить, що Марія народила незайманою, поки сама не огляне її. Але коли вона намагається це зробити, простягнувши руку, її вражає удар, і її рука спалахує, за однією з версій, засохши.

"Горе моєму беззаконню і моєму невірству, бо я спокусила Бога живого, і ось, рука моя відпала від мене у вогні", — йдеться у перекладі уривка з Євангелія.

Ангел радить Саломеї підійти до Немовляти і вона в чудесний спосіб зцілюється, проголошуючи Його "великим царем".

"І підійшла Саломея до Ісуса, і взяла Його на руки, кажучи: Я поклонюся Йому, бо народився великий Цар Ізраїлевий. І одразу ж Саломея одужала", — йдеться у Євангелії.

[ + – ] Печера містить десятки написів грецькою, сирійською та арабською мовами, частина з яких присвячена Саломеї Фото: EMIL ALADJEM/ISRAEL ANTIQUITIES AUTHORITY)

Ймовірну гробницю Саломеї, яка знаходиться приблизно за 35,4 км на південний захід від Вифлеєма в національному парку Тель-Лахіш, вперше виявили грабіжники могил в 1982 році, згодом її розкопали в 1980-х роках.

Печеру вперше ідентифікували як місце поховання Саломеї місцеві християни у візантійську епоху, з часом вона стала місцем паломництва. Вона містить десятки написів грецькою, сирійською та арабською мовами, частина з яких присвячена Саломеї. Зараз печеру готують до публічного відкриття.

Археологічні роботи, проведені недавно, виявили внутрішній дворик печери площею 350 квадратних метрів, прикрашений складним різьбленням по каменю і мозаїчною підлогою. Висновки вказують на те, що печера, яка містить кілька кімнат, належала заможній єврейській родині.

[ + – ] Археологічні роботи, проведені недавно, виявили внутрішній дворик печери площею 350 квадратних метрів, прикрашений складним різьбленням по каменю і мозаїчною підлогою Фото: EMIL ALADJEM/ISRAEL ANTIQUITIES AUTHORITY)

Археологи також знайшли кілька написів, деякі з яких арабською мовою, а також ряд торгових яток у внутрішньому дворі та сотні прикрашених масляних ламп, датованих 8-9 століттями. Лампи, багато з яких розбиті, можливо, використовували в релігійних церемоніях у печері, повідомили в ІАА.

"Ми знайшли десятки таких світильників, покритих орнаментом з гранатів і складними геометричними візерунками", — сказав археолог IAA Цві Фірер. Він припускає, що їх залишали паломники.

[ + – ] Лампи, багато з яких розбиті, можливо, використовували в релігійних церемоніях у печері, повідомили в ІАА Фото: EMIL ALADJEM/ISRAEL ANTIQUITIES AUTHORITY)

Після того, як печера слугувала місцем поховання заможної єврейської родини, вона була пристосована як християнська святиня у візантійську епоху і продовжувала приваблювати віруючих у ранній ісламський період.

Останні знахідки надають більше доказів того, що печера була важливим місцем паломництва для християн аж до дев'ятого століття, попри мусульманське завоювання регіону.

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