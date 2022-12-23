Исследователи уверены, что гробница повитухи Иисуса найдена

Обнародованы фотографии по раскопкам древней гробницы в Израиле, которая, как считается, является местом покоя повивальной бабки, присутствующей при рождении Иисуса Христа.

Related video

Ведомство древностей Израиля (IAA) обнародовало изображение после археологических работ, которые дали новые сведения о 2000-летней пещере, считающейся местом захоронения Саломеи. Именно она, согласно некоторым христианским источникам, помогала при рождении Иисуса Христа, сообщают Newsweek.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Загадочная фигура Саломеи появляется в Евангелии от Иакова, в котором ее описывают как соратницу неназванной повитухи, присутствующей при рождении Иисуса. В восточном православном христианстве Саломея часто изображается наряду с безымянной повитухой, но в иконографии западного христианства она редко появляется.

Евангелие от Иакова, написанное во втором веке, рассказывает о чудесном зачатии Девы Марии и событиях, предшествовавших рождению Иисуса, а также непосредственно после него.

Также известное как Протоевангелие Иакова, произведение второго века является одним из нескольких раннехристианских произведений, известных как апокрифические Евангелия, которые не появляются в Библии, и являются одним из "Евангелий младенца" — произведений, дающих детали о ранней жизни Иисуса.

В Евангелии от Иакова Саломею, которая, как говорится, была из Вифлеема, просят помочь принять роды у целомудренной, но она не верит, что это возможно.

В евангельской истории Саломея приходит слишком поздно, чтобы помочь Марии – ребенок уже родился. Она говорит, что не поверит, что Мария родила девственницей, пока сама не осмотрит ее. Но когда она пытается это сделать, протянув руку, ее поражает удар, и ее рука загорается, по одной из версий, засохнув.

"Горе моему беззаконию и моему неверию, потому что я соблазнила Бога живого, и вот, рука моя отпала от меня в огне", — говорится в переводе отрывка из Евангелия.

Ангел советует Саломее подойти к Младенцу и она чудесным образом исцеляется, провозглашая Его "великим царем".

"И подошла Саломея к Иисусу, и взяла Его на руки, говоря: Я поклонюсь Ему, потому что родился великий Царь Израилев. И тотчас Саломея поправилась", — говорится в Евангелии.

[ + – ] Пещера содержит десятки надписей на греческом, сирийском и арабском языках, часть из которых посвящена Соломее. Фото: EMIL ALADJEM/ISRAEL ANTIQUITIES AUTHORITY)

Вероятную гробницу Соломеи, которая находится примерно в 35,4 км к юго-западу от Вифлеема в национальном парке Тель-Лахиш, впервые обнаружили грабители могил в 1982 году, впоследствии ее раскопали в 1980-х годах.

Пещеру в первый раз идентифицировали как место захоронения Саломеи местные христиане в византийскую эру, со временем она стала местом паломничества. Она содержит десятки надписей на греческом, сирийском и арабском языках, часть из которых посвящена Саломее. Сейчас пещеру готовят к публичному открытию.

Археологические работы, проведенные недавно, обнаружили внутренний дворик пещеры площадью 350 квадратных метров, украшенный сложной резьбой по камню и мозаичным полом. Выводы указывают на то, что пещера, содержащая несколько комнат, принадлежала зажиточной еврейской семье.

[ + – ] Археологические работы, проведенные недавно, обнаружили внутренний дворик пещеры площадью 350 квадратных метров, украшенный сложной резьбой по камню и мозаичным полом. Фото: EMIL ALADJEM/ISRAEL ANTIQUITIES AUTHORITY)

Археологи также нашли несколько надписей, некоторые из которых на арабском языке, а также ряд торговых лотков во внутреннем дворе и сотни украшенных масляных ламп, датированных 8-9 веками. Лампы, многие из которых разбиты, возможно, использовали в религиозных церемониях в пещере, сообщили в ИАА.

"Мы нашли десятки таких светильников, покрытых орнаментом из гранатов и сложными геометрическими узорами", — сказал археолог IAA Цви Фирер. Он предполагает, что их покидали паломники.

[ + – ] Лампы, многие из которых разбиты, возможно, использовали в религиозных церемониях в пещере, сообщили в ИАА Фото: EMIL ALADJEM/ISRAEL ANTIQUITIES AUTHORITY)

После того как пещера послужила местом погребения зажиточной еврейской семьи, она была начла восприниматься как христианская святыня в византийскую эпоху и продолжала привлекать верующих в ранний исламский период.

Последние находки предоставляют больше доказательств того, что пещера являлась важным местом паломничества для христиан вплоть до девятого века, несмотря на мусульманское завоевание региона.

Ранее Фокус рассказывал, почему Рождество празднуют 25 декабря. В этом отношении существуют две основные теории.