Традиция тысячелетней давности. Ученые выяснили, зачем в Перу красили черепа людей в красный (фото)

Представители культуры Чинча иногда наносили красный пигмент на черепа пальцами в рамках древнего похоронного ритуала.

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Ученые провели анализ раскрашенных черепов, которые были обнаружены в захоронениях на юге Перу и выяснили, что таким образом представители культуры Чинча еще 1000 лет назад проводили особые похоронные ритуалы. Но делали они это только с определенными людьми, пишет Live Science.

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По словам Джейкоба Бонгерса из Бостонского университета, США, народ Чинча, который жил на территории современного Перу, украшал кости умерших предков красной краской. Иногда в рамках древнего ритуала, который имел целью предоставить умершим новый вид жизни, черепа украшали краской только с помощью пальцев.

В ходе исследования ученые изучили сотни человеческих скелетов, которые были обнаружены в специальных погребальных сооружениях, где хоронили сразу несколько человек в каждой такой могиле. Самые древние человеческие останки относятся к 1000 году нашей эры. Археологи хотели выяснить: каким образом и зачем древние люди наносили краску на кости умерших? В ходе исследования выяснилось, что во время таких ритуалов использовались разные виды краски, а также после смерти "украшали" только определенных людей.

[ + – ] В ходе исследования ученые изучили сотни человеческих скелетов, которые были обнаружены в специальных погребальных сооружениях, где хоронили сразу несколько человек в каждой такой могиле. Самые древние человеческие останки относятся к 1000 году нашей эры Фото: Live Science

По словам Бонгерса, красную краску во время похоронных ритуалов жители современного Перу использовали многие тысячи лет. Для этих людей смерть не означала конец существования, это был просто переход из одного состояния в другое, после чего начинался новый вид жизни.

Во время изучения 25 человеческих черепов, которые были покрыты красной краской, ученые выяснили, что на некоторых черепах была нанесена краска, полученная из охры на основе железа, такой как гематит, другая была получена из киновари на основе ртути, а еще на одном черепе была смесь этих двух видов краски.

[ + – ] По словам Бонгерса, красную краску во время похоронных ритуалов жители современного Перу использовали многие тысячи лет. Для этих людей смерть не означала конец существования, это был просто переход из одного состояния в другое, после чего начинался новый вид жизни Фото: Live Science

Ученые выяснили, что, например, киноварь, была привезена из мест, которые находятся в сотнях километров от захоронений. Это может говорить о том, что разные виды краски наносили людям в зависимости от их социального статуса. Большая часть окрашенных черепов принадлежала мужчинам, хотя другие принадлежали не только женщинам, но и детям. Изучив черепа, ученые выяснили, как наносили представители народа Чинча красную краску на останки умерших. Оказалось, что для этого использовали куски тканей, листья и даже пальцы рук.

"Нанесение краски пальцами имело решающее значение для установления близких отношений между живыми и мертвыми, также это подчеркивало социальные различия между людьми", — говорит Бонгерс.

[ + – ] Артефакты с красной краской, обнаруженные в могилах в Перу: а) сосуд из ракушек, b) керамическая фигурка, c) ткань, d) видоизмененная птица, e) обработанная кость, обмотанная пряжей Фото: Live Science

Пока что остается без ответа вопрос о том, когда именно красная краска была нанесена на черепа и кости умерших людей Чинча. То есть, понятно, что останки раскрасили уже после того, как тела разложились и остались только скелеты. Но когда именно это произошло, в какой промежуток времени?

"Мы считаем, что возможно подобные ритуалы проводили в период европейской колонизации этих земель. Скорее всего, таким образом представители Чинча пытались защитить своих мертвых от пришедших чужеземцев. Возможно, люди вскрыли погребальные сооружения уже после того, как они были разграблены европейцами и таким образом также была наложена своеобразная защита, чтобы продолжалась загробная жизнь умерших", — говорит Бонгерс.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что им удалось обнаружить место захоронения повитухи Иисуса Христа.

Также Фокус писал о том, что археологи обнаружили защитных золотых идолов и "омолаживающие" амулеты в захоронениях из Древнего Египта. Ученые нашли 20 древних могли, которым более 2500 тысяч лет, но кто в них покоится пока не известно.