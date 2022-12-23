Традиція тисячолітньої давності. Вчені з'ясували, навіщо в Перу фарбували черепи людей у червоний (фото)

Представники культури Чинча іноді наносили червоний пігмент на черепи пальцями в рамках стародавнього ритуалу похорону.

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Вчені провели аналіз розфарбованих черепів, які були виявлені у похованнях на півдні Перу та з'ясували, що таким чином представники культури Чинча ще 1000 років тому проводили особливі похоронні ритуали. Але робили вони це лише з певними людьми, пише Live Science.

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За словами Джейкоба Бонгерса з університету Бостона, США, народ Чинча, який жив на території сучасного Перу, прикрашав кістки померлих предків червоною фарбою. Іноді в межах стародавнього ритуалу, який мав на меті надати померлим новий спосіб життя, черепи прикрашали фарбою лише за допомогою пальців.

У ході дослідження вчені вивчили сотні людських скелетів, які були виявлені в спеціальних похоронних спорудах, де ховали одразу кілька людей у кожній такій могилі. Найдавніші людські рештки відносяться до 1000 року нашої ери. Археологи хотіли з'ясувати: як і навіщо давні люди наносили фарбу на кістки померлих? У ході дослідження з'ясувалося, що під час таких ритуалів використовувалися різні види фарби, а також після смерті прикрашали лише певних людей.

[ + – ] У ході дослідження вчені вивчили сотні людських скелетів, які були виявлені в спеціальних похоронних спорудах, де ховали одразу кілька людей у кожній такій могилі. Найдавніші людські рештки відносяться до 1000 року нашої ери. Фото: dino

За словами Бонгерса, червону фарбу під час похоронних ритуалів жителі сучасного Перу використали багато тисяч років. Для цих людей смерть не означала кінець існування, це був просто перехід із одного стану в інший, після чого починався новий спосіб життя.

Під час вивчення 25 людських черепів, які були вкриті червоною фарбою, вчені з'ясували, що на деяких черепах було нанесено фарбу, отриману з охри на основі заліза, такий як гематит, інша була отримана з кіноварі на основі ртуті, а ще на одному черепі була суміш цих двох видів фарби.

[ + – ] За словами Бонгерса, червону фарбу під час похоронних ритуалів жителі сучасного Перу використали багато тисяч років. Для цих людей смерть не означала кінець існування, це був просто перехід із одного стану в інший, після чого починався новий спосіб життя. Фото: dino

Учені з'ясували, що, наприклад, кіновар була привезена з місць, що розташовані за сотні кілометрів від поховань. Це може говорити про те, що різні види фарби завдавали людям залежно від їхнього соціального статусу. Більшість пофарбованих черепів належала чоловікам, хоча інші належали як жінкам, а й дітям. Вивчивши черепи, вчені з'ясували, як наносили представники Чинча народу червону фарбу на рештки померлих. Виявилося, що для цього використовували шматки тканин, листя та навіть пальці рук.

"Нанесення фарби пальцями мало вирішальне значення для встановлення близьких відносин між живими та мертвими, також це підкреслювало соціальні відмінності між людьми", — говорить Бонгерс.

[ + – ] Артефакти з червоною фарбою, виявлені в могилах у Перу: а) посудина з черепашок, b) керамічна фігурка, c) тканина, d) видозмінений птах, e) оброблена кістка, обмотана пряжею Фото: dino

Поки що залишається без відповіді питання, коли саме червона фарба була нанесена на черепи і кістки померлих людей Чинча. Тобто зрозуміло, що рештки розфарбували вже після того, як тіла розклалися та залишилися лише скелети. Але коли саме це сталося, в який проміжок часу?

"Ми вважаємо, що можливо подібні ритуали проводили в період європейської колонізації цих земель. Швидше за все, так представники Чинча намагалися захистити своїх мертвих від чужинців, що прийшли. Можливо, люди розкрили похоронні споруди вже після того, як вони були пограбовані європейцями, і таким чином також було накладено своєрідний захист, щоб тривало потойбічне життя померлих", — каже Бонгерс.

Як уже писав Фокус, учені вважають, що їм вдалося виявити місце поховання повитухи Ісуса Христа.

Також Фокус писав про те, що археологи виявили захисних золотих ідолів і амулети, що "омолоджують", у похованнях зі Стародавнього Єгипту. Вчені знайшли 20 давніх могли, яким понад 2500 тисяч років, але хто в них спочиває поки що не відомо.