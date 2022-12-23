Шпилька от рака. Ученые разработали новое лекарство на основе искусственной ДНК необычной формы

Исследователи разработали искусственные последовательности ДНК способные эффективно атаковать раковые клетки.

Related video

В последнее время лекарства на основе нуклеиновых кислот ("NA" в ДНК и РНК) хорошо себя зарекомендовали и все чаще появляются в качестве нового метода лечения различных болезней, пишет New Atlas.

Наиболее известными являются вакцины на основе мРНК против COVID-19, которые дали существенный толчок для развития в этом направлении. Сегодня компании, работающие в этой области, изучают вакцины против многих других вирусов, например, герпеса, и даже таких болезней, как рак.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В новом исследовании ученые из Токийского университета сосредоточились на разработке лекарства от рака. Основная проблема заключается в том, что лекарствам на основе нуклеиновых кислот трудно отличить здоровые клетки от раковых, что в последствии может привести к ряду опасных иммунных реакций. Чтобы избежать таких последствий исследователи разработали искусственные молекулы ДНК, которые воздействующие лишь на раковые клетки.

Ключом к успеху является форма этих молекул — они напоминают шпильки, за что и получили свое название "онколитические шпильки" (oHP). Исследователи химически синтезировали эти молекулы парами ДНК, которые были специально созданы для взаимодействия с последовательностью мРНК (miR-21), которая гиперэкспрессируется в некоторых типах раковых клеток.

Когда miR-21 сталкиваются с онколитическими шпильками, они соединяются с ними, а после спутывается, тем самым образуя более длинную цепь ДНК. После этого сигнал об их присутствии направляется иммунной системе, которая атакует и уничтожает раковые клетки.

В ходе исследования ученые проверили этот метод на лабораторных культурах человеческих клеток рака шейки матки и молочной железы , а также меланомы на живых мышах. Во всех случаях онколитические шпильки оказались эффективными не только в уничтожении раковых клеток, но и в предотвращении роста раковой ткани.

По словам соавтора исследования Ацимицу Окамото, результаты данного исследования свидетельствуют о том, что оно фактически открывает новый класс кандидатов в лекарства на основе нуклеиновых кислот с механизмом, который не имеет аналогов в современном научном мире.

Впрочем исследователи отмечают, что несмотря на многообещающие результаты данный метод является лишь первой ступенью в разработке эффективного лекарства от рака. Ученым потребуется проделать еще много работы, прежде чем лечение станет доступным для пациентов-людей.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли неожиданное решение в лечении рака — помогут картофель и баклажны.