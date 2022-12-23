Шпилька від раку. Вчені розробили нові ліки на основі штучної ДНК незвичайної форми

Дослідники розробили штучні послідовності ДНК, здатні ефективно атакувати ракові клітини.

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Останнім часом ліки на основі нуклеїнових кислот ("NA" в ДНК і РНК) добре себе зарекомендували тв все частіше з'являються як новий метод лікування різних хвороб, пише New Atlas.

Найвідомішими є вакцини на основі мРНК проти COVID-19, які дали суттєвий поштовх для розвитку в цьому напрямку. Сьогодні компанії, що працюють у цій галузі, вивчають вакцини проти багатьох інших вірусів, наприклад герпесу, і навіть таких хвороб, як рак.

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У новому дослідженні вчені з Токійського університету зосередилися на розробці ліків від раку. Основна проблема полягає в тому, що лікам на основі нуклеїнових кислот важко відрізнити здорові клітини від ракових, що може призвести до низки небезпечних імунних реакцій. Щоб уникнути таких наслідків, дослідники розробили штучні молекули ДНК, які впливають лише на ракові клітини.

Ключем до успіху є форма цих молекул — вони нагадують шпильки, за що й отримали свою назву "онколітичні шпильки" (oHP). Дослідники хімічно синтезували ці молекули парами ДНК, які були спеціально створені для взаємодії з послідовністю мРНК (miR-21), яка гіперекспресується в деяких типах ракових клітин.

Коли miR-21 стикаються з онколітичними шпильками, вони з'єднуються з ними, а потім сплутуються, тим самим утворюючи довший ланцюг ДНК. Після цього сигнал про їхню присутність направляється імунній системі, яка атакує та знищує ракові клітини.

У ході дослідження вчені перевірили цей метод на лабораторних культурах людських клітин раку шийки матки та молочної залози, а також меланоми на живих мишах. У всіх випадках онколітичні шпильки виявилися ефективними не тільки в знищенні ракових клітин, а й у запобіганні росту ракової тканини.

За словами співавтора дослідження Ациміцу Окамото, результати цього дослідження свідчать про те, що воно фактично відкриває новий клас кандидатів у ліки на основі нуклеїнових кислот із механізмом, який не має аналогів у сучасному науковому світі.

Утім, дослідники відзначають, що незважаючи на перспективні результати, цей метод є лише першим ступенем у розробці ефективних ліків від раку. Вченим потрібно зробити ще багато роботи, перш ніж лікування стане доступним для пацієнтів-людей.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли несподіване рішення в лікуванні раку — допоможуть картопля та баклажні.