Ошибочка вышла. Млекопитающие появились в Южном полушарии и на 50 млн лет раньше

Исследователи обнаружили веские доказательства того, эволюция предков млекопитающих началась вовсе не на севере, как ранее считали ученые.

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Два десятилетия исследований и одна пандемия потребовались ученым, чтобы объединить окаменелые останки самых ранних предков млекопитающих и обнаружить, что их эволюция, которая дала начало современным людям, на самом деле, похоже началась в Южном полушарии, а вовсе не на севере, как считалось ранее, пишет Science Alert.

По словам соавтора исследования и давнего охотника за окаменелостями палеонтолога Томаса Рича, он сам долгое время сопротивлялся своему открытию, как только мог, однако обнаруженные доказательства оказались весьма вескими.

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Рич входил в состав команды, которая в 1997 году, спустя более двух десятков поисков, обнаружила на австралийском пляже челюстную кость млекопитающего со странными зубами, подобными тем, что ранее были обнаружены лишь в Европе и Северной Америке. Исследователи полагают, что челюстная кость принадлежала существу, похожему на землеройку, и датировалась меловым периодом, когда по Земле еще бродили динозавры.

С тех пор ученые то дело обнаруживали челюстные кости млекопитающих мезозойской эры на Мадагаскаре, в Аргентине, Индии и в Австралии. У каждого из этих экземпляров, в 2,5 сантиметров, а то и меньше, находили характерные задние зубы. Любопытно, что последние анализы показали, что самые старые окаменелости в Южном полушарии датированы на 50 миллионов раньше, чем любые, найденные в Северном полушарии.

[ + – ] Крошечные трибосфеновые коренные зубы на челюсти раннего млекопитающего мелового периода, найденного в Австралии Фото: Australian Museum

По словам Рича, данное открытие переворачивает все, что мы знали об эволюции млекопитающих буквально с ног на голову. Во время пандемии двое палеонтологов Тим Флэннери и Крис Хелген, главный научный сотрудник Австралийского музея, приняли решение повторно изучить три австралийские окаменелости трибосфеновых млекопитающих. Самая последняя из этих окаменелостей была описана Ричем в 2020 году.

В ходе исследования ученые обнаружили, что эти странные зубы объединяют ранние окаменелости млекопитающих, найденные в Южном полушарии. Кроме того, они обнаружили, что аргентинский образец оказался самым старым из всех когда-либо найденных — в среднем он на около 50 миллионов лет старше.

В результате ученые составили свою альтернативную историю происхождения и эволюции млекопитающих. Ученые предполагают, что предки млекопитающих могли прыгать между южными континентами, пока они еще были объединены в суперконтинент Гондвана около 125 миллионов лет назад, а лишь за тем направились на север.

Ученые изучили возраст и анатомическое сходство окаменелостей и пришли к выводу, что они представляли собой самых ранних предков сумчатых — например, коал и комбатов, а также плацентарных — включая людей, которые были сгруппированы вместе к терианских млекопитающих.

Отметим, что некоторые палеонтологи все еще сомневаются в новой теории — потребуются дополнительные исследования, чтобы пролить свет на то, что происходило на самом деле.

Ранее Фокус писал о том, что эволюция на Земле ускорилась в 4 раза — ученые назвали причину всплеска.