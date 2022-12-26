Помилка вийшла. Ссавці з'явилися в Південній півкулі та на 50 млн раніше

Дослідники виявили вагомі докази того, що еволюція предків ссавців почалася зовсім не на півночі, як раніше вважали вчені.

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Два десятиліття досліджень і одна пандемія знадобилися вченим, щоб об'єднати скам'янілі рештки ранніх предків ссавців і виявити, що їхня еволюція, яка дала початок сучасним людям, насправді почалася в Південній півкулі, а зовсім не на півночі, як вважалося раніше, пише Science Alert.

За словами співавтора дослідження й давнього мисливця за скам'янілостями палеонтолога Томаса Річа, він сам тривалий час чинив опір своєму відкриттю, як тільки міг, проте виявлені докази виявилися вельми вагомими.

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Річ входив до складу команди, яка в 1997 році, через понад два десятки пошуків, виявила на австралійському пляжі щелепну кістку ссавця з дивними зубами, подібними до тих, що раніше були виявлені лише в Європі та Північній Америці. Дослідники вважають, що щелепна кістка належала істоті, схожій на землерийку, і датувалася крейдяним періодом, коли по Землі ще бродили динозаври.

Із того часу вчені тільки й виявляли щелепні кістки ссавців мезозойської ери на Мадагаскарі, в Аргентині, Індії та Австралії. У кожного з цих екземплярів завдовжки 2,5 сантиметра, а то й менше, знаходили характерні задні зуби. Цікаво, що останні аналізи показали, що найстаріші скам'янілості в Південній півкулі датовані на 50 мільйонів раніше, ніж будь-які, знайдені в Північній півкулі.

[ + – ] Крихітні трибосфенові корінні зуби на щелепі раннього ссавця крейдяного періоду, знайденого в Австралії Фото: Australian Museum)

За словами Річа, це відкриття перевертає все, що ми знали про еволюцію ссавців, буквально з ніг на голову. Під час пандемії двоє палеонтологів Тім Фленнері та Кріс Гелген, головний науковий співробітник Австралійського музею, вирішили повторно вивчити три австралійські скам'янілості трибосфенових ссавців. Найостанніша з цих скам'янілостей була описана Річем у 2020 році.

У ході дослідження вчені виявили, що ці дивні зуби поєднують ранні скам'янілості ссавців, знайдені в Південній півкулі. Крім того, вони виявили, що аргентинський зразок виявився найстарішим із усіх коли-небудь знайдених — у середньому він на 50 мільйонів років старший.

У результаті вчені склали свою альтернативну історію походження та еволюції ссавців. Учені припускають, що предки ссавців могли стрибати між південними континентами, доки вони ще були об'єднані в суперконтинент Гондвана близько 125 мільйонів років тому, а потім попрямували на північ.

Учені вивчили вік і анатомічну схожість скам'янілостей і дійшли висновку, що вони являли собою найраніших предків сумчастих — наприклад, коал і комбатів, а також плацентарних — включаючи людей, які були згруповані разом із теріанськими ссавцями.

Зазначимо, деякі палеонтологи все ще сумніваються в новій теорії — будуть потрібні додаткові дослідження, щоб пролити світло на те, що відбувалося насправді.

Раніше Фокус писав про те, що еволюція на Землі прискорилася вчетверо — вчені назвали причину сплеску.