Короли морей. Ученые выяснили, что 470 млн лет назад под водой правили 2-метровые чудовища

Новое исследование предоставило больше информации о живущих в древних морях членистоногих.

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Ученые из Лозаннского университета, Швейцария, провели анализ хорошо сохранившихся окаменелостей древних членистоногих, которые обитали 470 млн лет назад в море, которое было на территории современного Марокко, северо-западная Африка. Ученые считают, что некоторые из самых ранних членистоногих на Земле достигали в длину 2 метров. Это поистине гигантский размер, если сравнивать его с размерами современных потомков этих беспозвоночных таких как ракообразные, насекомые и пауки, пишет Live Science.

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О том, что древние членистоногие животные, которые обитали в морях и были здесь главенствующим видом, и имели размер до 2 метров, ученые выяснили в результате анализа формации Фезуата в Марокко. Этот регион, который находится в пустыне, известен отложениями, которые относятся к раннему ордовикскому периоду (485 — 470 млн лет назад). Первые окаменелости древних животных здесь обнаружили еще 5 лет назад. Ученые считают, что в то время территория современного Марокко была покрыта водой.

До того, швейцарские ученые провели недавно новые раскопки в этом регионе, ближайшее место с окаменелостями гигантских членистоногих находили возле марокканского города Загора, который находится в 80 км от места раскопок. Например, там ученые обнаружили, что от 1% до 2% всех окаменелостей принадлежат именно морским беспозвоночным гигантам, которые жили на Земле сотни миллионов лет назад.

[ + – ] О том, что древние членистоногие животные, которые обитали в морях и были здесь главенствующим видом, и имели размер до 2 метров, ученые выяснили в результате анализа формации Фезуата в Марокко Фото: Live Science

"В отличие от места раскопок недалеко от Загоры, мы обнаружили, что подавляющее большинство окаменелостей здесь принадлежат именно гигантским древним членистоногим. Мы только за 1 день раскопок нашли огромное количество таких окаменелых останков. Они были доминирующим видом в местных водах и некоторые из них достигали 2 метров в длину", — говорит Фарид Салех Лозаннского университета.

По словам ученых, эти беспозвоночные были отличными пловцами и здесь удалось найти не только несколько известных науке видов, но и еще и тех, которые являются абсолютно новыми.

Среди 70 окаменелостей, обнаруженных на сегодня, которые еще проходят процесс идентификации, ученые нашли представителей вымершего рода членистоногих под названием Aegirocassis. Они жили примерно 480 млн лет назад и могли передвигаться в воде, как им вздумается, говорит Салех.

[ + – ] Среди 70 окаменелостей, обнаруженных на сегодня, которые еще проходят процесс идентификации, ученые нашли представителей вымершего рода членистоногих под названием Aegirocassis. Художественная реконструкция Фото: Wikipedia

Также ученых удивила невероятная сохранность окаменелых останков, ведь в некоторых случаях сохранились даже мягкие ткани и внутренние органы древних беспозвоночных. По словам Салеха, раскопки будут продолжаться и дальше, ведь существует вероятность того, что ученые смогут обнаружить здесь намного больше хорошо сохранившихся окаменелостей из ордовикского периода.

Фокус уже писал о видах животных, которых можно считать настоящими долгожителями на нашей планете. То есть впервые они появились на Земле еще десятки миллионов лет назад и до сих пор продолжают существовать в природе.

Также Фокус писал о том, что ученые нашли ответ на вопрос, кто же "сварил" кости древних рыб и земноводных 300 млн лет назад.