Королі морів. Учені з'ясували, що 470 млн років тому під водою правили 2-метрові чудовиська
Нове дослідження надало більше інформації про членистоногих, які живуть у стародавніх морях.
Учені з Лозанського університету, Швейцарія, провели аналіз добре збережених скам'янілостей стародавніх членистоногих, які жили 470 млн років тому в морі, яке було на території сучасного Марокко, північно-західна Африка. Вчені вважають, що деякі з ранніх членистоногих на Землі досягали в довжину 2 метрів. Це воістину гігантський розмір, якщо порівнювати його з розмірами сучасних нащадків цих безхребетних, таких як ракоподібні, комахи та павуки, пише Live Science.
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Про те, що давні членистоногі тварини, які мешкали в морях і були тут панівним видом, і мали розмір до 2 метрів, учені з'ясували внаслідок аналізу формації Фезуату в Марокко. Цей регіон, який знаходиться в пустелі, відомий відкладеннями, що належать до раннього ордовицького періоду (485-470 млн років тому). Перші скам'янілості стародавніх тварин тут виявили ще 5 років тому. Вчені вважають, що на той час територія сучасного Марокко була вкрита водою.
До того, швейцарські вчені провели нещодавно нові розкопки в цьому регіоні, найближче місце зі скам'янілістю гігантських членистоногих знаходили біля марокканського міста Загора, що за 80 км від місця розкопок. Наприклад, там учені з'ясували, що від 1% до 2% усіх скам'янілостей належать саме морським безхребетним гігантам, які мешкали на Землі сотні мільйонів років тому.
"На відміну від місця розкопок неподалік Загори, ми з'ясували, що переважна більшість скам'янілостей тут належать саме гігантським давнім членистоногим. Ми тільки за 1 день розкопок знайшли величезну кількість таких скам'янілих останків. Вони були домінувальним видом у місцевих водах і деякі з них досягали 2 метрів завдовжки", — каже Фарід Салех Лозанського університету.
За словами вчених, ці безхребетні були відмінними плавцями і тут вдалося знайти не лише кілька відомих науці видів, а ще й тих, які є абсолютно новими.
Серед 70 скам'янілостей, виявлених на сьогодні, які ще проходять процес ідентифікації, вчені знайшли представників членистоногих, що вимерли, під назвою Aegirocassis. Вони жили приблизно 480 млн років тому і могли пересуватися у воді, як їм заманеться, каже Салех.
Також учених здивувала неймовірна безпека скам'янілих останків, адже в деяких випадках збереглися навіть м'які тканини та внутрішні органи давніх безхребетних. За словами Салеха, розкопки триватимуть і далі, адже існує ймовірність того, що вчені зможуть виявити тут набагато більше скам'янілостей, що добре збереглися, з ордовицького періоду.
Фокус уже писав про види тварин, яких можна вважати справжніми довгожителями на нашій планеті. Тобто вперше вони з'явилися на Землі ще десятки мільйонів років тому і досі існують у природі.
Також Фокус писав про те, що вчені знайшли відповідь на питання, хто ж "зварив" кістки давніх риб і земноводних 300 млн років тому.