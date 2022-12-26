Королі морів. Учені з'ясували, що 470 млн років тому під водою правили 2-метрові чудовиська

Нове дослідження надало більше інформації про членистоногих, які живуть у стародавніх морях.

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Учені з Лозанського університету, Швейцарія, провели аналіз добре збережених скам'янілостей стародавніх членистоногих, які жили 470 млн років тому в морі, яке було на території сучасного Марокко, північно-західна Африка. Вчені вважають, що деякі з ранніх членистоногих на Землі досягали в довжину 2 метрів. Це воістину гігантський розмір, якщо порівнювати його з розмірами сучасних нащадків цих безхребетних, таких як ракоподібні, комахи та павуки, пише Live Science.

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Про те, що давні членистоногі тварини, які мешкали в морях і були тут панівним видом, і мали розмір до 2 метрів, учені з'ясували внаслідок аналізу формації Фезуату в Марокко. Цей регіон, який знаходиться в пустелі, відомий відкладеннями, що належать до раннього ордовицького періоду (485-470 млн років тому). Перші скам'янілості стародавніх тварин тут виявили ще 5 років тому. Вчені вважають, що на той час територія сучасного Марокко була вкрита водою.

До того, швейцарські вчені провели нещодавно нові розкопки в цьому регіоні, найближче місце зі скам'янілістю гігантських членистоногих знаходили біля марокканського міста Загора, що за 80 км від місця розкопок. Наприклад, там учені з'ясували, що від 1% до 2% усіх скам'янілостей належать саме морським безхребетним гігантам, які мешкали на Землі сотні мільйонів років тому.

[ + – ] Про те, що давні членистоногі тварини, які мешкали в морях і були тут панівним видом, і мали розмір до 2 метрів, учені з'ясували внаслідок аналізу формації Фезуату в Марокко Фото: Live Science

"На відміну від місця розкопок неподалік Загори, ми з'ясували, що переважна більшість скам'янілостей тут належать саме гігантським давнім членистоногим. Ми тільки за 1 день розкопок знайшли величезну кількість таких скам'янілих останків. Вони були домінувальним видом у місцевих водах і деякі з них досягали 2 метрів завдовжки", — каже Фарід Салех Лозанського університету.

За словами вчених, ці безхребетні були відмінними плавцями і тут вдалося знайти не лише кілька відомих науці видів, а ще й тих, які є абсолютно новими.

Серед 70 скам'янілостей, виявлених на сьогодні, які ще проходять процес ідентифікації, вчені знайшли представників членистоногих, що вимерли, під назвою Aegirocassis. Вони жили приблизно 480 млн років тому і могли пересуватися у воді, як їм заманеться, каже Салех.

[ + – ] Серед 70 скам'янілостей, виявлених на сьогодні, які ще проходять процес ідентифікації, вчені знайшли представників членистоногих, що вимерли, під назвою Aegirocassis. Художня реконструкція Фото: Wikipedia

Також учених здивувала неймовірна безпека скам'янілих останків, адже в деяких випадках збереглися навіть м'які тканини та внутрішні органи давніх безхребетних. За словами Салеха, розкопки триватимуть і далі, адже існує ймовірність того, що вчені зможуть виявити тут набагато більше скам'янілостей, що добре збереглися, з ордовицького періоду.

Фокус уже писав про види тварин, яких можна вважати справжніми довгожителями на нашій планеті. Тобто вперше вони з'явилися на Землі ще десятки мільйонів років тому і досі існують у природі.

Також Фокус писав про те, що вчені знайшли відповідь на питання, хто ж "зварив" кістки давніх риб і земноводних 300 млн років тому.