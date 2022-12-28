Пробуждение древней "чумы". Российские ученые стремятся воскресить зомби-вирус, убивший мамонтов

Исследователи со всего мира опасаются, что патоген каменного века может вырваться за пределы лаборатории.

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Мир еще не совсем оправился от пандемии коронавируса, к которой все мы оказались не готовы, как ему может угрожать новая опасность — на этот раз ученые опасаются, что за пределы российских лабораторий может вырваться древний вирус, более миллиона лет хранившийся в останках мамонтов, пишет Daily Mail.

Величественное существо безмолвно бродило по сибирским степям, пока последний из них не умер около 10 000 лет назад. Тела некоторых шерстистых мамонтов пролежали в вечной мерзлоте более миллиона лет, храня в себе древние патогены каменного века и вот теперь российские ученые пытаются пробудить их ото сна. Исследователи со всего мира опасаются, что это может стать началом новой ужасной пандемии.

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В данный момент российские исследователи откапывают тела давно умерших млекопитающих, пытаясь "пробудить" зомби-вирусы каменного века, хранящиеся в них. Ученые предполагают, что подобные вирусы оставались бездействующими тысячелетиями в замороженных останках мамонтов, шерстистых носорогов и других давно вымерших видов на северо-востоке Сибири.

Проект Российского государственного научно-исследовательского центра вирусологии и биотехнологии под названием "Вектор" взволновал все научное сообщество. Известно, что проект направлен на извлечение клеточного материала, содержащего вирусы, которое погубили древних млекопитающих и дальнейшее их изучение в лаборатории. Ученые, не принимающие участия в проекте, опасаются, что эти "доисторические" палеовирусы могут вырваться из лаборатории, что станет настоящей катастрофой. Во-первых, человеческий организм не знаком с ними, во-вторых, у нас нет естественной защиты от подобных патогенов, в-третьих, если когда-то эти вирусы смогут преодолеть межвидовой барьер — новая пандемия неизбежна.

[ + – ] "Вектор", Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии под Новосибирском Фото: 1NSK.ru

Изучив историю "Вектора", становится понятно, почему так обеспокоено ученое сообщество. Один из филиалов исследовательского центра в прошлом являлся заводом по производству биологического оружия. Известно, что в апреле 1979 года ученые случайно выпустили споры смертоносных бактерий сибирской язвы — в результате погибли 66 человек, а советские власти годами отрицали, что инцидент имел место быть.

Еще один инцидент произошел в "Векторе" в 2004 году, когда один из ученых умер после того, как случайно укололся иглой, содержащей вирус Эбола. Кроме того, известно, что в "Векторе" находится одна из 59 биолабораторий с максимальной защитой. Отметим, что другая подобная лаборатория находится в китайском Уханьском институте вирусологии, который подозревают в непреднамеренном распространении коронавируса.

Глядя на все эти факторы, ученые обеспокоены вмешательством российских исследователей в давно дремлющие вирусы, поражающие млекопитающих. Свою тревогу также выразил известный международный эксперт, профессор микробиологии Экс-Марсельского университета во Франции Жан-Мишель Клавери.

Любопытно, что сам Клавери с коллегами в прошлом месяце заявили о том, что им удалось вернуть к жизни сибирский "зомби-вирус", который покоился на дне озера почти 50 тысяч лет.

Однако ученый настаивает, что его работа не несет угрозы человечеству и направленна исключительно на вирусы, которые могут заражать только одноклеточных амеб, но не угрожают животным или людям.

Клавери отмечает, что подобные попытки возродить древние вирусы каменного века, убившие млекопитающих могут оказаться "ужасными" для нашего будущего. Во-первых, этим вирусам может быть 200 или даже 400 тысяч лет. Во-вторых, наша иммунная система еще никогда не сталкивалась с чем-то подобным. В-третьих, древние вирусы, заражавшие животных и людей, все еще могут быть чрезвычайно опасными для нашего вида. В-четвертых, ученый сомневается в биозащите "Вектора".

[ + – ] Споры сибирской язвы могут сохраняться в замороженных останках людей и животных сотни лет, ожидая освобождения Фото: The Siberian Тimes

Однако даже если верить в то, что российские ученые не выпустят древние патогены из лаборатории, остается другая проблема. Обширные участки вечной мерзлоты больше не являются стабильными. Глобальное потепление вносит свою лепту в этот процесс, обнажая смертельно опасные патогены. И такое уже происходило.

Известно, что 8 лет назад на Крайнем Севере России наблюдались аномально мягкие летние температуры. Вскоре после этого в одной из общин оленеводов 72 человека, больше половины из них дети, были госпитализированы с инфекциями. Оказалось, что все они пали жертвами сибирской язвы, которая все это время скрывалась в вечной мерзлоте.

Ранее Фокус писал о том, что древний вирус, спрятанный подо льдами Сибири, ожил спустя 48 500 лет.