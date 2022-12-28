Пробудження стародавньої "чуми". Російські вчені прагнуть воскресити зомбі-вірус, який убив мамонтів

Дослідники з усього світу побоюються, що патоген кам'яної доби може вирватися за межі лабораторії.

Related video

Світ ще не зовсім оговтався від пандемії коронавірусу, до якої всі ми виявилися не готовими, як йому може загрожувати нова небезпека — цього разу вчені побоюються, що за межі російських лабораторій може вирватися стародавній вірус, який понад мільйон років зберігався в останках мамонтів, пише Daily Mail.

Велична істота безмовно блукала сибірськими степами, поки останній з них не помер близько 10 000 років тому. Тіла деяких вовняних мамонтів пролежали у вічній мерзлоті більше мільйона років, зберігаючи в собі давні патогени кам'яного віку і ось тепер російські вчені намагаються пробудити їх від сну. Дослідники зі всього світу побоюються, що це може стати початком нової жахливої пандемії.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал . Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та захоплюючі новини зі світу науки!

В даний момент російські дослідники відкопують тіла давно мертвих ссавців, намагаючись "пробудити" зомбі-віруси кам'яного віку, що зберігаються в них. Вчені припускають, що подібні віруси залишалися бездіяльними тисячоліттями в заморожених останках мамонтів, шерстистих носорогів та інших видів, що давно вимерли, на північному сході Сибіру.

Проєкт Російського державного науково-дослідного центру вірусології та біотехнології під назвою "Вектор" схвилював всю наукову спільноту. Відомо, що проєкт спрямований на вилучення клітинного матеріалу, що містить віруси, які занапастили давніх ссавців та подальше їх вивчення в лабораторії. Вчені, які не беруть участі у проекті, побоюються, що ці "доісторичні" палеовіруси можуть вирватися з лабораторії, що стане справжньою катастрофою. По-перше, людський організм не знайомий з ними, по-друге, ми не маємо природного захисту від подібних патогенів, по-третє, якщо колись ці віруси зможуть подолати міжвидовий бар'єр — нова пандемія неминуча.

[ + – ] "Вектор", Державний науковий центр вірусології та біотехнології під Новосибірськом Фото: 1NSK.ru

Вивчивши історію "Вектора", стає зрозуміло, чому так стурбована вчена спільнота. Одна з філій дослідницького центру в минулому була заводом з виробництва біологічної зброї. Відомо, що у квітні 1979 року вчені випадково випустили спори смертоносних бактерій сибірської виразки — в результаті загинули 66 осіб, а радянська влада роками стверджувала, що інцидента не було.

Ще один інцидент стався у "Векторі" в 2004 році, коли один із вчених помер після того, як випадково вколовся голкою, що містить вірус Ебола. Крім того, відомо, що у "Векторі" є одна з 59 біолабораторій з максимальним захистом. Зазначимо, що інша подібна лабораторія знаходиться у китайському Уханьському інституті вірусології, який підозрюють у ненавмисному поширенні коронавірусу.

Дивлячись на всі ці фактори, вчені стурбовані втручанням російських дослідників у давно дрімучі віруси, що вражають ссавців. Свою тривогу також висловив відомий міжнародний експерт, професор мікробіології Екс-Марсельського університету у Франції Жан-Мішель Клавері.

Цікаво, що сам Клавері з колегами минулого місяця заявили про те, що їм вдалося повернути до життя сибірський "зомбі-вірус", який лежав на дні озера майже 50 тисяч років.

Проте вчений наполягає, що його робота не несе загрози людству і спрямована виключно на віруси, які можуть заражати лише одноклітинних амеб, але не загрожують тваринам чи людям.

Клавері зазначає, що подібні спроби відродити стародавні віруси кам'яного віку, які вбили ссавців, можуть виявитися "жахливими" для нашого майбутнього. По-перше, цим вірусам може бути 200 чи навіть 400 тисяч років. По-друге, наша імунна система ще ніколи не стикалася з чимось подібним. По-третє, стародавні віруси, які заражали тварин і людей, все ще можуть бути надзвичайно небезпечними для нашого виду. По-четверте, вчений сумнівається у біозахисті "Вектора".

[ + – ] Спори сибірської виразки можуть зберігатися в заморожених останках людей і тварин сотні років, очікуючи звільнення Фото: The Siberian Тimes

Однак навіть якщо вірити в те, що російські вчені не випустять стародавніх патогенів з лабораторії, залишається інша проблема. Великі ділянки вічної мерзлоти не є стабільними. Глобальне потепління робить свій внесок у цей процес, оголюючи смертельно небезпечні патогени. І таке вже відбувалося.

Відомо, що 8 років тому на Крайній Півночі Росії спостерігалися аномально м'які літні температури. Незабаром після цього в одній із громад оленярів 72 особи, більше половини з них діти, були госпіталізовані з інфекціями. Виявилося, що всі вони стали жертвами сибірської виразки, яка весь цей час переховувалась у вічній мерзлоті.

Раніше Фокус писав про те, що стародавній вірус, захований під льодами Сибіру, ожив через 48 500 років.