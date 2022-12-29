Боги потеряли головы. Археологи сделали необычные находки на западе Турции (фото)

Археологи из Университета Кютахья Думлупинар (Kütahya Dumlupınar University) проводили раскопки в районе римских мостов, пересекающих поток Пенкалас, приток реки Риндакос.

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Турецкие археологи обнаружили головы нескольких греческих богов при раскопках древнего города Айзаной, расположенного на территории современного турецкого города Чавдархисар, сообщают Heritage Daily.

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Айзаной основали как фригийский город на западном краю Фригийского царства. В эллинистический период город по очереди находился под гегемонией Пергамского и Вифинийского царств, а затем в 133 году до н. е. перешло под контроль Рима.

Его монументальные постройки датируются периодом от ранней империи до 3 века нашей эры, когда Айзаной являлся важным политическим и экономическим центром римской провинции Фригия Пакатиана.

После 7-го века нашей эры Айзаной пришел в упадок, а некоторые здания на храмовом холме были превращены во времена Сельджуков (1040 и 1157 гг.) в цитадель чавдарскими татарами (в честь которых названо поселение Чавдархисар).

Исследователи нашли каменные головы с изображением греческих богов: Эрос (бог любви и секса), Дионис (бог винограда, виноделия, садов и плодов, растительности, плодородия, безумия, ритуального безумия, религиозного экстаза, праздника и театра), полубог Геракл ( божественный герой греческой мифологии, сын Зевса и Алкмены) и еще несколько богов из греческого пантеона.

Команда также обнаружила почти полную статую, не хватало только половины пьедестала и одной ноги. Статуя имеет более 2 метров в высоту и изображает мужскую фигуру, хотя команда еще не объявила, представляет ли она важную фигуру из Айзаноя, легендарного героя или божество.

[ + – ] Команда также обнаружила почти полную статую, не хватало только половины пьедестала и одной ноги Фото: Kütahya Dumlupınar University

Предыдущие раскопки в 2021 году также обнаружили каменные головы в непосредственной близости от последнего открытия, где исследователи раскопали голову Афродиты (богини любви) и Диониса, а в 2020 году археологи нашли безголовую статую Геракла, но найденная ранее голова бога ей не соответствует. Видимо, археологам предстоит найти еще одну разбитую статую Геракла.

Комментируя результаты раскопок, профессор, доктор Гехан Кошкун из Университета Кютахья Думлупинар сказал: "Во время сезона раскопок 2022 года мы обнаружили много блоков, принадлежащих к мосту. Кроме того, мы наткнулись на солнечные часы и много фрагментов мраморной скульптуры".

Ранее Фокус писал об уникальных бронзовых статуях найденных в термальных ваннах. Согласно исследованиям, им около 2300 лет.