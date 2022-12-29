Боги загубили голови. Археологи зробили незвичайні знахідки на заході Туреччини (фото)

Археологи з Університету Кютахья Думлупинар (Kütahya Dumlupınar University) проводили розкопки в районі римських мостів, які перетинають потік Пенкалас, притоку річки Риндакос.

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Турецькі археологи виявили голови кількох грецьких богів під час розкопок стародавнього міста Айзаной, розташованого на території сучасного турецького міста Чавдархісар, повідомляють Heritage Daily.

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Айзаной заснували як фрігійське місто на західному краю Фрігійського царства. В елліністичний період місто почергово перебувало під гегемонією Пергамського та Віфінійського царств, а потім у 133 році до н.е. перейшло під контроль Риму.

Його монументальні будівлі датуються періодом від ранньої імперії до 3 століття нашої ери, коли Айзаной був важливим політичним та економічним центром римської провінції Фрігія Пакатіана.

Після 7-го століття нашої ери Айзаной занепав, а деякі будівлі на храмовому пагорбі були перетворені за часів Сельджуків (1040 і 1157 рр.) на цитадель чавдарськими татарами (на честь яких названо поселення Чавдархісар).

Дослідники знайшли кам'яні голови із зображенням грецьких богів: Ерос (бог кохання та сексу), Діоніс (бог винограду, виноробства, садів і плодів, рослинності, родючості, божевілля, ритуального божевілля, релігійного екстазу, свята і театру), напівбог Геракл (божественний герой грецької міфології, син Зевса та Алкмени) та ще кілька богів з грецького пантеону.

Команда також виявила майже повну статую, не вистачало лише половини п'єдесталу та однієї ноги. Статуя має понад 2 метри у висоту і зображує чоловічу фігуру, хоча команда ще не оголосила, чи представляє вона важливу фігуру з Айзаноя, чи легендарного героя або бог

[ + – ] Команда також виявила майже повну статую, не вистачало лише половини п'єдесталу та однієї ноги Фото: Kütahya Dumlupınar University

Попередні розкопки в 2021 році також виявили кам'яні голови в безпосередній близькості від останнього відкриття, де дослідники розкопали голову Афродіти (богині любові) і Діоніса, а у 2020 році археологи знайшли безголову статую Геракла, але знайдена раніше голова божества їй не відповідає. Мабуть, археологи мають знайти ще одну розбиту статую Геракла.

Коментуючи результати розкопок, професор, доктор Гьохан Кошкун з Університету Кютахья Думлупинар сказав: "Під час сезону розкопок 2022 року ми виявили багато блоків, що належать до мосту. Крім того, ми натрапили на сонячний годинник і багато фрагментів мармурової скульптури".

Раніше Фокус писав про унікальні бронзові статуї знайдені у термальних ваннах. Згідно з дослідженнями, їм близько 2300 років.