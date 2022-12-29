Обед с пользой. Астрономы нашли две звезды, которые создают необходимые для жизни ингредиенты

Сплоченная пара новорожденных звезд создает ударные волны и наполняет вещество для своих будущих планет органическими молекулами.

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Ученые из Института астрономической физики имени Макса Планка, Германия, с помощью наземного комплекса радиотелескопов ALMA сделали снимок двух новорожденных звезд. Этим протозвездам всего несколько сотен тысяч лет, и они продолжают поглощать окружающее их вещество из аккреционного диска из газа и пыли. Ученые заметили, что три участка в этом диске выглядят необычно горячими. Оказалось, что в них больше органических молекул, чем в остальной части газопылевого облака, пишет Inverse.

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Автор нового исследования Мария Хосе Маурейра и ее коллеги считают, что ударные волны от двух, находящихся близко к друг другу протозвезд, нагрели эти участки и создали подходящие условия для образования органических молекул, таким образом наполнив строительные блоки для создания планет органической химией.

Две протозвезды, которые проходят стадию превращения в обычные звезды имеют общее название IRAS 16293-2422 A, но одна названа A1, а вторая – A2. Они вращаются вокруг общего центра тяжести и расположены близко по космическим меркам друг от друга. Их разделяет 54 астрономические единицы, а это в 54 раза больше, чем расстояние от Земли до Солнца.

[ + – ] "Звездами" на этом изображении отмечены две молодые звезды. Три знака "плюс" - это горячие участки в аккреционном диске звезд Фото: ESO

Поскольку эти звезды находятся так близко, то взаимное гравитационное влияние создает мощные и быстрые ударные волны в окружающем их газопылевом диске. Также волны создаются в результате выбросов вещества, которое по каким-то причинам "не понравилось" звездами во время поглощения.

Когда эти ударные волны проходят через газовое облако вокруг двух молодых звезд, то газ сжимается и нагревается. Также благодаря этому молекулы соединяются на очень маленьких участках и образуют более сложные молекулы. А когда пыль сталкивается с нагретым газом, то она тоже нагревается.

Горячие участки в газопылевом диске вокруг протозвезд находятся слишком далеко от них, чтобы их нагрело излучение эти звезд. По словам ученых, их расположение и температура точно соответствуют тому, что по прогнозам должно происходить, когда ударные волны нагревают вещество в таком диске.

[ + – ] Ученые из Института астрономической физики имени Макса Планка, Германия, с помощью наземного комплекса радиотелескопов ALMA сделали снимок двух новорожденных звезд. Этим протозвездам всего несколько сотен тысяч лет, и они продолжают поглощать окружающее их вещество из аккреционного диска из газа и пыли. Ученые заметили, что три участка в этом диске выглядят необычно горячими. Оказалось, что в них больше органических молекул, чем в остальной части газопылевого облака Фото: ESO

Некоторые молекулы, которые появляются в результате этих химических реакций, включают изоциановую кислоту, которая являет собой простейшую возможную комбинацию водорода, азота, углерода и кислорода — четырех элементов, из которых состоят органические молекулы. Именно благодаря ударным волнам будущая планетная система уже наполняется сложными органическими молекулами на самом раннем этапе своей эволюции. И некоторые из этих молекул могут в конечном итоге, стать строительными блоками жизни на будущих планетах в этой системе.

Пока что ни одна планета здесь не сформировалась, но ученые считают, что вскоре начнут появляться небольшие сгустки пыли, которые называются планетезималями, из которых появятся планеты. И ударные волны от двух протозвезд могут играть роль в формировании этих планетезималей и возможного появления жизни на будущих планетах, говорят ученые.

О самых необычных планетах, которые наиболее заинтриговали ученых в 2022 году, Фокус уже подробно писал. В частности, ученые обнаружили раскаленную планету, похожую на Землю, а также планету, которая напоминает по форме мяч для регби.

Что касается молодых звезд, то на новом изображении космического телескопа Хаббл показано скопление таких объектов, которым исполнилось "всего" 10 млн лет, как уже писал Фокус.