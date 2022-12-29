Обід із користю. Астрономи знайшли дві зірки, що створюють необхідні для життя інгредієнти

Згуртована пара новонароджених зірок створює ударні хвилі та наповнює речовину для своїх майбутніх планет органічними молекулами.

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Учені з Інституту астрономічної фізики імені Макса Планка, що в Німеччині, за допомогою наземного комплексу радіотелескопів ALMA зробили знімок двох новонароджених зірок. Цим протозіркам усього кілька сотень тисяч років, і вони продовжують поглинати навколишню речовину з акреційного диска з газу та пилу. Вчені помітили, що три ділянки в цьому диску мають надзвичайно гарячий вигляд. Виявилося, що в них більше органічних молекул, ніж у решті газопилової хмари, пише Inverse.

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Авторка нового дослідження Марія Хосе Маурейра та її колеги вважають, що ударні хвилі від двох протозірок, що розташовані близько одна до одної, нагріли ці ділянки та створили відповідні умови для утворення органічних молекул, наповнивши так будівельні блоки для створення планет органічною хімією.

Дві протозірки, які проходять стадію перетворення на звичайні зірки, мають загальну назву IRAS 16293-2422 A, але одна названа A1, а друга — A2. Вони обертаються навколо загального центру тяжіння та розташовані близько за космічними мірками одна від одної. Їх поділяють 54 астрономічні одиниці, а це в 54 рази більше, ніж відстань від Землі до Сонця.

[ + – ] "Зірками" на цьому зображенні відзначені дві молоді зірки. Три знаки "плюс" — це гарячі ділянки в акреційному диску зірок. Фото: ESO

Оскільки ці зірки розташовані так близько, то взаємний гравітаційний уплив створює потужні та швидкі ударні хвилі в навколишньому газопиловому диску. Також хвилі створюються в результаті викидів речовини, яка з якихось причин "не сподобалася" зірками під час поглинання.

Коли ці ударні хвилі проходять через газову хмару навколо двох молодих зірок, то газ стискується та нагрівається. Також завдяки цьому молекули з'єднуються на дуже дрібних ділянках і утворюють складніші молекули. А коли пил стикається з нагрітим газом, то він теж нагрівається.

Гарячі ділянки в газопиловому диску навколо протозірок розташовані надто далеко від них, щоб їх нагріло випромінювання цих зірок. За словами вчених, їхнє розташування й температура точно відповідають тому, що за прогнозами має відбуватися, коли ударні хвилі нагрівають речовину в такому диску.

[ + – ] Учені з Інституту астрономічної фізики імені Макса Планка, що в Німеччині, за допомогою наземного комплексу радіотелескопів ALMA зробили знімок двох новонароджених зірок. Цим протозіркам усього кілька сотень тисяч років, і вони продовжують поглинати навколишню речовину з акреційного диска з газу та пилу. Вчені помітили, що три ділянки в цьому диску мають надзвичайно гарячий вигляд. Виявилося, що в них більше органічних молекул, ніж у решті газопилової хмари. Фото: ESO

Деякі молекули, що з'являються в результаті цих хімічних реакцій, включають ізоціанову кислоту, яка є найпростішою можливою комбінацією водню, азоту, вуглецю та кисню — чотирьох елементів, із яких складаються органічні молекули. Саме завдяки ударним хвилям майбутня планетна система вже наповнюється складними органічними молекулами на ранньому етапі своєї еволюції. І деякі з цих молекул можуть зрештою стати будівельними блоками життя на майбутніх планетах у цій системі.

Поки що жодна планета тут не сформувалася, але вчені вважають, що незабаром почнуть з'являтися невеликі згустки пилу, які називають планетезималями, з яких з'являться планети. І ударні хвилі від двох протозірок можуть відігравати роль у формуванні цих планетезималей і можливої появи життя на майбутніх планетах, кажуть учені.

Про найнезвичайніші планети, які найбільше зацікавили вчених у 2022 році, Фокус уже докладно писав. Зокрема, вчені виявили розпечену планету, схожу на Землю, а також планету, яка нагадує формою м'яч для регбі.

Що стосується молодих зірок, то на новому зображенні космічного телескопа "Габбл" показано скупчення таких об'єктів, яким виповнилося "всього" 10 млн років, як уже писав Фокус.