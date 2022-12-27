Віком "всього" 10 млн років. Телескоп Габбл показав, як виглядають молоді зірки (фото)

Космічний телескоп зробив знімок розсіяного зоряного скупчення в галактиці-супутнику Чумацького Шляху.

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На новому зображенні, яке зробив космічний телескоп Габбл, показано розсіяне зіркове скупчення NGC 1858. Воно знаходиться на відстані близько 160 тисяч світлових років і містить кілька масивних зірок, що яскраво сяють у центрі зображення, пише Space.

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NGC 1858 є розсіяним зоряним скупченням, а це означає, що зірки пов'язані між собою слабким гравітаційним тяжінням, через що скупчення має неправильну форму. Але тут відбувається щось більше. Ця ділянка космосу також є емісійною туманністю, що є хмарою міжзоряного газу, іонізованого ультрафіолетовим випромінюванням найближчих зірок. Газ туманності випромінює власне світло, яке видно як тьмяна хмара, що заповнює центральну та нижню праву частину зображення.

За словами вчених у цьому районі космосу або є ділянки, де освіта нових зірок уже закінчилася, а є ті, де вона все ще продовжується. Взагалі у Великій Магеллановій Хмарі, яка є галактикою — супутником нашої галактики, можна знайти велику кількість регіонів, де відбувається активне зіркоутворення. Таким регіоном є і NGC 1858 року.

[ + – ] NGC 1858 є розсіяним зоряним скупченням, а це означає, що зірки пов'язані між собою слабким гравітаційним тяжінням, через що скупчення має неправильну форму Фото: Apophis

За словами астрономів, більшість зірок, які видно на передньому плані, є молодими зірками, яким "всього" 10 млн років. Також вчені вказують на те, що в цьому зоряному скупченні зірки знаходяться на різних етапах своєї еволюції, що робить цю ділянку космосу цікавою для спостережень.

У NGC 1858 вчені також виявили протозірку, дуже молоду, зірку, що формується, що вказує на те, що зіркоутворення в скупченні все ще активно або припинилося зовсім недавно. А наявність емісійної туманності свідчить про те, що тут нещодавно відбулося утворення нових зірок, адже випромінювання, необхідне іонізації газу туманності, походить від зірок, які живуть зовсім недовго.

За словами вчених із Європейського космічного агентства, вивчення зоряних скупчень за межами Чумацького Шляху має важливу наукову цінність.

Всі зоряні скупчення представляють великий інтерес для астрономів, тому що всі зірки в них сформувалися приблизно в один і той же час і в одному місці.

Як уже писав Фокус, космічний телескоп Габбл зробив знімок гігантської космічної димової завіси, яка складається з 4 тисяч зірок.

Також Фокус писав про найвидовищніші зображення, які зробив космічний телескоп Вебб за перший рік своєї роботи.

Нагадуємо, що на Сонці цього року сталося дуже багато спалахів та вивержень, а також інших дивовижних явищ, які особливо вразили вчених, про що вже писав Фокус.