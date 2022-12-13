Складається з 4 тисяч зірок. Телескоп Габбл зробив знімок гігантської космічної димової завіси (фото)

Телескоп зробив приголомшливий знімок розсіяного зоряного скупчення, розташованого всередині туманності Лагуна.

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Космічний телескоп Габбл зобразив частину розсіяного зоряного скупчення під назвою NGC 6530, яке виглядає як стіна диму, що клубиться, усипана зірками, пише SciTechDaily.

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Зіркове скупчення NGC 6530 знаходиться всередині більшої туманності Лагуна, яка є гігантською міжзоряною хмарою з газу та пилу в сузір'ї Стрільця. Це скупчення знаходиться на відстані 4350 світлових років від Землі і є сукупністю приблизно 4 тисяч зірок, що робить це розсіяне зоряне скупчення одним із найбільших у космосі.

[ + – ] Космічний телескоп Габбл зобразив частину розсіяного зоряного скупчення під назвою NGC 6530, яке виглядає як стіна диму, що клубиться, усипана зірками Фото: NASA

За словами вчених із NASA саме газ із туманності Лагуна надає цьому зображенню вигляду димової завіси, де хмари міжзоряного газу та пилу тягнуться від одного боку цього зображення до іншого. Зірки в скупченні вкриті хмарами газу червоного, синього та помаранчевого кольорів, що клубяться, в туманності, де відбувається бурхливе утворення нових зірок.

Учені спрямували об'єктив Габбла саме на цей регіон, сподіваючись виявити нові протопланетні диски, які оточують новонароджені зірки. На сьогодні більшість таких протопланетних дисків, у яких формуються планети, було виявлено лише в одному з регіонів туманності Оріона. Тому вченим складно поки зрозуміти, як саме вони з'являються та еволюціонують у планети в інших регіонах космосу. Але під час спостережень ученим вдалося отримати унікальні знімки приголомшливої димової завіси, усіяної яскравими зірками.

[ + – ] Туманність Лагуна

На сьогодні космічний телескоп Габбл, який уже 32 роки працює у космосі, є найважливішою обсерваторією для спостереження за появою нових зірок і формуванням планетних систем. Саме телескоп Габбл відіграв вирішальну роль у дослідженні протопланетних дисків навколо зірок, що тільки-но з'явилися, в туманності Оріона.

[ + – ] Учені спрямували об'єктив Габбла саме на цей регіон, сподіваючись виявити нові протопланетні диски, які оточують новонароджені зірки Фото: NASA

За словами вчених із NASA, за час своєї роботи Габбл провів величезну кількість наукових спостережень, які провели революцію в розумінні людством природи Всесвіту. Але тепер новий космічний телескоп Вебб дозволяє заглянути глибше крізь такі хмари з газу та пилу. Тому вчені хочуть використовувати його також у дослідженні протопланетних дисків та у вивченні ранніх стадій появи зірок.

Як уже писав Фокус, на основі даних телескопа Габбл, учені з'ясували, що на краю Сонячної системи знаходиться невідоме поки що джерело світла, яке випромінює примарне сяйво.

Також Фокус писав про те, що Габбл зробив фото дуже барвистого залишку наднового, який знаходиться недалеко від Чумацького Шляху.

Що стосується космічного телескопа Вебба, то астрономи заявили, як уже писав Фокус, що ця обсерваторія точно виявила щонайменше чотири найдальші галактики у Всесвіті.