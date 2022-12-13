Состоит из 4 тысяч звезд. Телескоп Хаббл сделал снимок гигантской космической дымовой завесы (фото)

Телескоп сделал потрясающий снимок рассеянного звездного скопления, которое расположено внутри туманности Лагуна.

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Космический телескоп Хаббл запечатлел часть рассеянного звездного скопления под названием NGC 6530, которое выглядит как клубящаяся стена дыма, усыпанная звездами, пишет SciTechDaily.

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Звездное скопление NGC 6530 находится внутри более крупной туманности Лагуна, которая является гигантским межзвездным облаком из газа и пыли в созвездии Стрельца. Это скопление находится на расстоянии в 4350 световых лет от Земли и представляет собой совокупность примерно 4 тысяч звезд, что делает это рассеянное звездное оскопление одним из крупнейших в космосе.

[ + – ] Космический телескоп Хаббл запечатлел часть рассеянного звездного скопления под названием NGC 6530, которое выглядит как клубящаяся стена дыма, усыпанная звездами Фото: NASA

По словам ученых из NASA именно газ из туманности Лагуна придает этому изображению вид дымовой завесы, где облака межзвездного газа и пыли тянутся от одной стороны этого изображения к другой. Звезды в скоплении покрыты клубящимися облаками газа красного, синего и оранжевого цветов в туманности, где происходит бурное образование новых звезд.

Ученые направили объектив Хаббла именно на этот регион в надежде обнаружить новые протопланетные диски, которые окружают новорожденные звезды. На сегодня большинство таких протопланетных дисков, в которых формируются планеты, были обнаружены только в одном из регионов туманности Ориона. Поэтому ученым сложно пока понять, как именно они появляются и эволюционируют в планеты в других регионах космоса. Но во время наблюдений ученым удалось получить уникальные снимки потрясающей дымовой завесы, усеянной яркими звездами.

[ + – ] Туманность Лагуна

На сегодня космический телескоп Хаббл, который уже 32 года работает в космосе, является важнейшей обсерваторией для наблюдения за появлением новых звезд и формированием планетных систем. Именно телескоп Хаббл сыграл решающую роль в исследовании протопланетных дисков вокруг только что появившихся звезд в туманности Ориона.

[ + – ] Ученые направили объектив Хаббла именно на этот регион в надежде обнаружить новые протопланетные диски, которые окружают новорожденные звезды Фото: NASA

По словам ученых из NASA, за время своей работы Хаббл провел огромное количество научных наблюдений, которые произвели революцию в понимании человечеством природы Вселенной. Но теперь новый космический телескоп Уэбб позволяет заглянуть глубже сквозь такие облака из газа и пыли. Поэтому ученые хотят использовать его также в исследовании протопланетных дисков и в изучении самых ранних стадий появления звезд.

Как уже писал Фокус, на основе данных телескопа Хаббл, ученые выяснили, что на краю Солнечной системы находится неизвестный пока источник света, который излучает призрачное сияние.

Также Фокус писал о том, что Хаббл сделал фотографию очень красочного остатка сверхновой, который находится недалеко от Млечного Пути.

Что касается космического телескопа Уэбба, то астрономы заявили,как уже писал Фокус, что эта обсерватория точно обнаружила минимум четыре самых далеких галактики во Вселенной.