Возрастом "всего" 10 млн лет. Телескоп Хаббл показал, как выглядят молодые звезды (фото)

Космический телескоп сделал снимок рассеянного звездного скопления в галактике-спутнике Млечного Пути.

Related video

На новом изображении, которое сделал космический телескоп Хаббл, показано рассеянное звездное скопление NGC 1858. Оно находится на расстоянии около 160 тысяч световых лет и содержит несколько массивных звезд, ярко сияющих в центре изображения, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

NGC 1858 является рассеянным звездным скоплением, а это значит, что звезды связаны между собой слабым гравитационным притяжением, из-за чего скопление имеет неправильную форму. Но здесь происходит нечто большее. Этот участок космоса также является эмиссионной туманностью, представляющей собой облако межзвездного газа, ионизированного ультрафиолетовым излучением ближайших звезд. Газ туманности излучает собственный свет, который виден как тусклое облако, заполняющее центральную и нижнюю правую часть изображения.

По словам ученых в этом районе космоса либо есть участки, где образование новых звезд уже закончилось, а есть те, где оно все еще продолжается. Вообще в Большом Магеллановом облаке, которое является галактикой –спутником нашей галактики, можно найти большое количество регионов, где происходит активное звездообразование. Таким регионом является и NGC 1858.

[ + – ] NGC 1858 является рассеянным звездным скоплением, а это значит, что звезды связаны между собой слабым гравитационным притяжением, из-за чего скопление имеет неправильную форму Фото: ESA

По словам астрономов, большинство звезд, которые видны на переднем плане являются молодыми звездами, которым "всего" 10 млн лет. Также ученые указывают на то, что в этом звездном скоплении звезды находятся на разных этапах своей эволюции, что делает данный участок космоса интересным для наблюдений.

В NGC 1858 ученые также обнаружили обнаружили протозвезду, очень молодую, формирующуюся звезду, что указывает на то, что звездообразование в скоплении все еще активно или прекратилось совсем недавно. А наличие эмиссионной туманности свидетельствует о том, что здесь недавно произошло образование новых звезд, ведь излучение, необходимое для ионизации газа туманности, исходит от звезд, которые живут совсем недолго.

По словам ученых из Европейского космического агентства, изучение звездных скоплений за пределами Млечного Пути имеет важную научную ценность.

Все звездные скопления представляют большой интерес для астрономов, потому что все звезды в них сформировались примерно в одно и то же время и в одном месте.

Как уже писал Фокус, космический телескоп Хаббл сделал снимок гигантской космической дымовой завесы, которая состоит из 4 тысяч звезд.

Также Фокус писал о самых зрелищных изображениях, которые сделал космический телескоп Уэбб за первый год своей работы.

Напоминаем, что на Солнце в этом году произошло очень много вспышек и извержений, а также других удивительных явлений, которые особенно впечатлили ученых, о чем уже писал Фокус.