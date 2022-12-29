Атлас человеческих страданий. В 2022 году Земля приблизилась к установлению мрачного рекорда

Исследователи уверены, что это лишь начало и дальше ситуация будет лишь накаляться.

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Последние десятилетия ученые тем и занимаются, что предупреждают нас о катастрофических последствиях глобальных изменений климата, которые все чаще становятся реальностью. Катастрофические наводнения, засуха и вызванное ей увядание урожая, а также рекордные волны тепла, с которыми мы столкнулись в этом году — лишь толика всего, что нам предстоит испытать, пишет Science Alert.

Ученые констатируют, что международные усилия по сокращению выбросов, вызывающих нагрев Земли, терпят крах. Однако некоторые успехи все же были достигнуты — например, в этом году действительно был достигнут некоторый прогресс в виде принятия важных законов, в особенности в США и Европе, направленных на помощь уязвимым странам в борьбе с натиском разрушительных климатических воздействий.

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Впрочем, исследователи предупреждают, что расслабляться не стоит. Дело в том, что цель удержания глобального потепления в пределах 1,5 градусов Цельсия оказалась под угрозой — ученые констатируют, что выбросы углекислого газа от ископаемого топлива в 2022 году могут достигнуть рекорда, и весьма не позитивного.

Об этом заявил и глава ООН Антониу Гутерриш во время климатического саммита в Египте — по его словам, человечество стоит на пороге выбора — или объединиться в борьбе против глобального потепления или приготовиться к "коллективному самоубийству".

В этом году эксперты ООН по науке о климате выпустили свой "Атлас человеческих страданий", в котором предупредили человечество о надвигающейся "туче". Теперь исследователи подвели итоги прошедшего года:

глобальное потепление достигло опасной отметки в 1,2 градуса Цельсия;

рекордная жара повредила урожай от Китая до Европы;

засуха привела к голодной смерти миллионов людей в Африканском Роге;

наводнения охватили Пакистан.

По словам главы французского Института Пьера-Симона Лапласа, климатолога Роберта Вотара, 2022 год станет одним из самых жарких на Земле со всеми вытекающими последствиями. И, к сожалению, это лишь начало.

По словам Вотара, этот год вполне может стать пятым или шестым самым теплым из когда-либо зарегистрированных, несмотря на воздействие Ла-Нинья с 2020 года. Более того, когда это явление обратится вспять, мир столкнется с "новым уровнем" потепления уже в течение нескольких месяцев.

Свою лепту в климатический кризис внесло и полномасштабное вторжение России в Украину — в результате чего произошел скачок цен на энергоносители.

Исследователи отмечают, что человечеству необходимо сократить выбросы почти вдвое (на 45%) уже к 2030 году, а к середине века — свести их до нуля. В 2021 году на переговорах ООн в Глазго страны призвали друг друга нарастить обязательства по сокращению выбросов. Но, увы, на сегодня лишь около 30 стран прислушались к этому призыву.

Подытожив все вышесказанное Гутерриш осудил провал переговоров по климату и напомнил, что наша планета все еще нуждается в "неотложной помощи". Однако исследователи уверены, что даже уже принятого "мирного пакта с природой" в дальнейшем будет недостаточно.

Следующий климатический саммит ООН пройдет в ноябре 2023 года в Дубае и ученые полагают, что он окажется весьма напряженным, ведь на нем неминуемо поднимутся вопросы нефтегазовой отрасли и ее финансового вклада.

Ранее Фокус писал о том, что Земля находится на грани нескольких климатических катастроф.