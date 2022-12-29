Атлас людських страждань. У 2022 році Земля наблизилася до встановлення неприємного рекорду

Дослідники впевнені, що це лише початок, і далі ситуація лише розпалюватиметься.

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Останні десятиліття вчені тим і займаються, що попереджають нас про катастрофічні наслідки глобальних змін клімату, які все частіше стають реальними. Катастрофічні повені, посуха та викликане нею в'янення врожаю, а також рекордні хвилі тепла, з якими ми зіткнулися цього року, — лише дещиця всього, що ми маємо відчути, пише Science Alert.

Учені констатують, що міжнародні зусилля зі скорочення викидів, які викликають нагрівання Землі, зазнають краху. Однак деякі успіхи все ж таки були досягнуті — наприклад, цього року справді було досягнуто певного прогресу у вигляді ухвалення важливих законів, особливо в США та Європі, спрямованих на допомогу вразливим країнам у боротьбі з натиском руйнівних кліматичних впливів.

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Проте дослідники попереджають, що розслаблятися не варто. Справа в тому, що мета утримання глобального потепління в межах 1,5 градуса за Цельсієм опинилася під загрозою — вчені констатують, що викиди вуглекислого газу від викопного палива у 2022 році можуть досягти рекорду, і не дуже позитивного.

Про це заявив і голова ООН Антоніу Гутерреш під час кліматичного саміту в Єгипті — за його словами, людство стоїть на порозі вибору — або об'єднатися в боротьбі проти глобального потепління або підготуватися до "колективного самогубства".

Цього року експерти ООН із науки про клімат випустили свій "Атлас людських страждань", де попередили людство про "хмару", що насувається. Тепер дослідники підбили підсумки минулого року:

глобальне потепління досягло небезпечної позначки 1,2 градуса за Цельсієм;

рекордна спека зашкодила врожаю від Китаю до Європи;

посуха призвела до голодної смерті мільйонів людей в Африканському Розі;

повені охопили Пакистан.

За словами голови французького Інституту П'єра-Симона Лапласа, кліматолога Роберта Вотара, 2022 рік стане одним із найспекотніших на Землі з усіма наслідками. І, на жаль, це лише початок.

За словами Вотара, цей рік цілком може стати п'ятим або шостим найтеплішим із коли-небудь зареєстрованих, незважаючи на вплив Ла-Нінья з 2020 року. Крім того, коли це явище обернеться назад, світ зіткнеться з "новим рівнем" потепління вже протягом кількох місяців.

Свій внесок у кліматичну кризу зробило й повномасштабне вторгнення Росії в Україну — внаслідок цього стався стрибок цін на енергоносії.

Дослідники зазначають, що людству необхідно скоротити викиди майже вдвічі (на 45%) вже до 2030 року, а до середини століття звести їх до нуля. У 2021 році на переговорах ООН у Глазго країни закликали одна одну наростити зобов'язання щодо скорочення викидів. Але, на жаль, сьогодні лише близько 30 країн прислухалися до цього заклику.

Підсумувавши все вищесказане, Гутерреш засудив провал переговорів щодо клімату й нагадав, що наша планета все ще потребує "невідкладної допомоги". Однак дослідники впевнені, що навіть уже ухваленого "мирного пакту з природою" надалі буде недостатньо.

Наступний кліматичний саміт ООН відбудеться в листопаді 2023 року в Дубаї, і вчені вважають, що він виявиться дуже напруженим, адже на ньому неминуче порушать питання нафтогазової галузі та її фінансового внеску.

Раніше Фокус писав про те, що Земля перебуває на межі кількох кліматичних катастроф.