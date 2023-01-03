2000-летний фонтан из древнего "Города гладиаторов", разрушенный землетрясением, снова "ожил"

В турецком "Городе гладиаторов" восстановили древний фонтан, который разрушило землетрясение в 23 году до нашей эры. Теперь из источника, которому два тысячелетия, снова бьет питьевая вода, как это было раньше.

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Античный город Кибира, или Большая Кибира, расположен в городке Гельхисар в юго-западной турецкой провинции Бурдур. В древности оно являлось столицей независимого государства, известного как Кибиратис, лежавшей за северо-западными пределами древней провинции Ликия, процветавшей в Анатолии в 15-14 веках до н. э., а позже до 546 г. до н. э — как Лукка, пишет Ancient Origins.

Римский географ и историк Страбон записал, что Кибиру первоначально заселили "лидийцы", являвшиеся коренным населением этого региона Малой Азии. После того как римский генерал Луций Лициний Мурена победил местного правителя в 83 году до н. э., город стал частью обширной римской провинции. Внесенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, древняя Кибира известна как "Город гладиаторов".

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[ + – ] Восстановленный фонтан снова потечет после 2000-летнего перерыва Фото: MAKU

Исследователь Сукру Озудогру из Университета Мехмета Акифа Эрсоя недавно сообщил Агентству Анадолу, что его команда археологов провела последние четыре месяца, собирая "150 оригинальных фрагментов из руин". Теперь они успешно "собрали архитектурный шедевр полностью".

Сам фонтан диаметром 15,24 м и высоту 7,92 м. Его использовали более 600 лет, пока однажды сооружение не уничтожило стихийное бедствие.

Команда археологов также восстановила оригинальную систему водоснабжения из источника, так что с фонтана теперь течет питьевая вода "так же, как это было 2 000 лет назад".

Исследователь Озудогру описывает, что вода из фонтана словно "вытекает из пасти льва и пантеры". Эти два животных не только занимают важное место в римской мифологии, но и являются одними из тех, с которыми сражались гладиаторы на аренах. Кстати, именно после открытия "арены на 10 400 зрителей", на котором проходили сотни гладиаторских боев, Кибиру стали называть "Городом гладиаторов".

[ + – ] Питьевая вода вытекает из пасти льва и пантеры Фото: MAKU

Сочетая в себе римский и византийский архитектурные стили, за 1000 лет существования Римской империи город прославился своими кровопролитными гладиаторскими состязаниями. Однако землетрясение в 23 году до н. э. почти сравнял его с землей. И только благодаря горожанам, восстановившим после стихийного бедствия гигантский фонтан, он не потерялся во времени.

Для восстановления фонтана и двух его бассейнов понадобилось "68 оригинальных архитектурных элементов и 24 имитационных блока, изготовленных из оригинального типа камня". Кроме того, оригинальный фонтан имел один большой круглый бассейн, а второй бассейн прибавили десятилетиями позже.

Археологи утверждают, что когда фонтан работал, около 2000 лет назад, два круглых бассейна снабжали питьевой водой четыре разных части города.

Благодаря оригинальным фрагментам удалось обнаружить, что когда-то фонтан был детализирован изящными статуями животных, огромными колоннами и рельефными фризами.

Исследователи использовали две скульптурные формы, взятые из оригинальных, найденных во время недавних раскопок. Сами же скульптуры сейчас находятся в музее Бурдур.

В римские времена "вода была мифологическим героем", стекавшим в два бассейна из пасти статуй "льва и пантеры". В римской мифологии Геракл лежал на шкуре пантеры, а бог вина Дионис носил шкуру со льва. Однако с обоими этими животными сражались гладиаторы на арене в Кибири, чтобы создать невероятное и впечатляющее зрелище для зрителей.

Ранее Фокус писал о необычном животном, сражавшемся с гладиаторами в Колизее.