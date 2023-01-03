2000-літній фонтан з древнього "Міста гладіаторів", зруйнований землетрусом, знову "ожив"

У турецькому "Місті гладіаторів" відновили стародавній фонтан, який зруйнував землетрус у 23 році до нашої ери. Тепер з джерела, якому два тисячоліття, знову б'є питна вода, як це було раніше

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Античне місто Кібіра, або ж Велика Кібіра, розташоване в містечку Гьольхісар у південно-західній турецькій провінції Бурдур. У давнину воно було столицею незалежної держави, відомої як Кібіратіс, що лежала за північно-західними межами стародавньої провінції Лікія, яка процвітала в Анатолії у 15-14 століттях до н. е., а пізніше до 546 року до н. е. — як Лукка, пише Ancient Origins.

Римський географ та історик Страбон записав, що Кібіру спочатку заселили "лідійці", які були корінним населенням цього регіону Малої Азії. Після того, як римський генерал Луцій Ліциній Мурена переміг місцевого правителя у 83 році до н. е., місто стало частиною великої римської провінції. Занесена до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, стародавня Кібіра відома як "Місто гладіаторів".

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[ + – ] Відновлений фонтан знову потече після 2000-літньої перерви Фото: MAKU

Дослідник Сукру Озудогру з Університету Мехмета Акіфа Ерсоя нещодавно повідомив Агентству Анадолу, що його команда археологів провела останні чотири місяці, збираючи "150 оригінальних фрагментів з руїн". Тепер вони успішно "зібрали архітектурний шедевр повністю".

Сам фонтан діаметр 15,24 м і висоту 7,92 м. Його використовували понад 600 років, поки одного дня споруду не знищило стихійне лихо.

Команда археологів також відновила оригінальну систему водопостачання з джерела, так що фонтан тепер тече з питною водою "так само як це було 2 000 років тому".

Дослідник Озудогру описує, що вода із фонтану наче "витікає з пащі лева і пантери". Ці дві тварини не лише посідають важливе місце в римській міфології, але і є одними з тих, з якими билися гладіатори на аренах. До речі, саме після відкриття "арени на 10 400 глядачів", на якому проходили сотні гладіаторських боїв, Кібіру стали називати "Містом гладіаторів".

[ + – ] Питна вода витікає з пащі лева і пантери Фото: MAKU

Поєднуючи в собі римський та візантійський архітектурні стилі, за 1000 років існування Римської імперії місто прославилося своїми кровопролитними гладіаторськими змаганнями. Однак землетрус у 23 році до н. е. майже зрівняв його із землею. І лише завдяки містянам, що відновили після стихійного лиха гігантський фонтан, він не загубився в часі.

Для відновлення фонтану і двох його басейнів знадобилося "68 оригінальних архітектурних елементів і 24 імітаційні блоки, виготовлені з оригінального типу каменю". Крім того, оригінальний фонтан мав один великий круглий басейн, а другий басейн додали десятиліттями пізніше.

Археологи стверджують, що коли фонтан працював, близько 2000 років тому, два круглих басейни забезпечували питною водою чотири різні частини міста.

Завдяки оригінальним фрагментам вдалося виявити, що колись фонтан був деталізований витонченими статуями тварин, величезними колонами і рельєфними фризами.

Дослідники використовували дві скульптурні форми, взяті з оригінальних, які знайшли під час нещодавніх розкопок. Самі ж скульптури зараз знаходяться в музеї Бурдура.

В римські часи "вода була міфологічним героєм", який стікав у два басейни з пащі статуй "лева і пантери". У римській міфології Геракл лежав на шкурі пантери, а бог вина Діоніс носив шкуру з лева. Однак з обома цими тваринами билися гладіатори на арені в Кібірі, щоб створити неймовірне та захопливе видовище для глядачів.

Раніше Фокус писав про незвичайну тварину, яка билася з гладіаторами в Колізеї.